Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura El Canalla quiere aprovechar el envión después del clásico y seguir sumando como visitante. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 10 de marzo 2026 · 11:11hs

Rosario Central visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal por la 10ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Bicho y el Canalla de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Argentinos vs. Central El partido correspondiente a la Zona B entre Argentinos y Central será este miércoles 11 de marzo, desde las 17.30, en el estadio Diego Armando Maradona con el arbitraje principal de Facundo Tello, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

Dónde ver Argentinos vs. Central La transmisión del encuentro entre el Bicho y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Racha6SSM.jpg El último enfrentamiento entre Argentinos y Central fue victoria 3-2 del Bicho en mayo de 2024. Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: Ángel Di María disfruta la felicidad plena de los hinchas de Central tras el clásico

Posibles formaciones de Argentinos y Central Argentinos: El entrenador Nicolás Diez no dio indicios del once titular del Bicho. Central: Jorge Broun; Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Agustín Sández; Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón. Embed