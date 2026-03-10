La Capital | Zoom | Fito Páez

Fito Páez vuelve a Rosario con "Casa Páez" y un show gratuito en el Monumento a la Bandera

El músico rosarino inicia este martes una serie de conciertos en escenarios de su historia, antes de comenzar su nueva gira. En esta nota, fechas y escenarios

10 de marzo 2026 · 07:00hs
Fito Páez dará cuatro shows en la ciudad

Fito Páez dará cuatro shows en la ciudad, cada uno con temáticas diferentes

El cantante rosarino Fito Páez dará comienzo este martes a su seguidilla de shows en Rosario. Antes de iniciar su próxima gira, el artista regresó a sus raíces para celebrar su cumpleaños en la ciudad que lo vio nacer y para presentar "Casa Páez" con cuatro shows. El más destacado será gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera.

Tras el reconocimiento como Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Rosario, se refuerza el lazo emocional entre el histórico cantante y su ciudad natal, en una nueva demostración de su profundo sentido de pertenencia con Rosario. A finales del año pasado, el músico había confirmado la noticia mediante un video en sus redes sociales. “A veces las estrellas se alinean”, celebró al anunciar "Casa Páez", un proyecto pensado especialmente para su ciudad.

Embed

>> Leer más: Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

"Casa Páez": un regreso a los escenarios que marcaron su historia

"Casa Páez" es una propuesta que combina distintos formatos musicales y escenarios cargados de significado para la historia del artista.

En el Teatro El Círculo, Fito presentó por primera vez "Del 63", el álbum que dio inicio a su carrera solista. En tanto, fue en el Teatro Fundación Astengo donde Páez vio por primera vez un concierto de "La Máquina de Hacer Pájaros", evento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.

El proyecto incluye tres presentaciones consecutivas en estos espacios emblemáticos, cada una con una propuesta distinta.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de GAUCHO (@gaucho.uy)

El cierre de esta serie será el domingo 15 de marzo con un concierto gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera, que además marcará el inicio de su nueva gira “Sale el Sol”. El recital se realizará al aire libre en el escenario más simbólico de la ciudad, y marcará el comienzo de una nueva etapa artística del músico.

>>Leer más: Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar"

La agenda completa de Fito Páez en Rosario

La serie de conciertos incluirá distintas propuestas musicales en escenarios emblemáticos de la ciudad.

10 de marzo – Concierto sinfónico en el Teatro El Círculo

El primer show será en el Teatro El Círculo, donde el músico presentará un concierto sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, formación elegida especialmente para esta ocasión.

11 de marzo – "Piano Solo" en el Teatro Astengo

La segunda fecha será en el Teatro Fundación Astengo con el formato "Piano Solo". El repertorio incluirá algunas de sus canciones más emblemáticas, además de obras de autores que marcaron su formación musical y forman parte del cancionero popular argentino.

13 de marzo – “Novela” en el Teatro El Círculo

El tercer concierto, en la fecha de su cumpleaños, volverá al Teatro El Círculo y tendrá un carácter especial: el artista presentará "Novela" de manera completa y por única vez. La obra, tal como fue concebida en el álbum, recorre recuerdos y emociones de su infancia en Villa Constitución a través de un relato mágico que narra la historia de un grupo de artistas de circo provincial y de unas brujas provenientes de una universidad mágica perdida en alguna galaxia del universo. El espectáculo contará con una puesta en escena especialmente diseñada para esta presentación.

Las entradas contaron con una preventa exclusiva para tarjetas BBVA Visa el 18 de diciembre, mientras que la venta general se habilitó al día siguiente a través de la plataforma Ticketek.

15 de marzo – Show gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera

El cierre será el 15 de marzo a las 19 horas con un concierto abierto y gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera. El recital marcará el inicio de la nueva gira “Sale el Sol”. Hasta el momento no se confirmaron artistas invitados.

Embed

>> Leer más: Fito Páez regresa en marzo a Rosario con tres conciertos históricos

