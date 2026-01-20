"Zootopia 2" se convirtió en la película animada más taquillera de la historia

El filme superó recientemente a “Intensa-mente 2” al alcanzar una recaudación global de 1703 mil millones de dólares

"Zootopia 2", estrenada en noviembre de 2025 y todavía en cartelera de cines, es oficialmente la película animada más exitosa de la historia

“Zootopia 2” se convirtió oficialmente en la película animada más taquillera de la historia, con una recaudación global acumulada de 1703 mil millones de dólares. De esta manera, el filme de Disney estrenado a finales de noviembre de 2025, superó a “Intensa-mente 2”, que había marcado un récord en 2024.

“Este logro pertenece, ante todo, a los fans de todo el mundo, cuyo entusiasmo lo hizo posible. Estamos inmensamente orgullosos de nuestros cineastas Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino, y de todo el equipo de Walt Disney Animation Studios por crear una película que conecta tan profundamente con las audiencias de todas partes. ‘Zootopia’ 2 es un logro extraordinario, y agradecemos a todos los que ayudaron a hacerla realidad”, dijo Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.

“Zootopia 2” se convirtió también en el estreno de Disney con mayor recaudación en Latinoamérica y en la novena película más exitosa de la historia a nivel mundial.

De esta manera, Disney completa su propio podio de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos. La tríada la integran también “Intensa-mente 2” y “Frozen 2”, con la particularidad de que son todas secuelas.

Otro dato es que, las dos películas de “Zootopia”, alcanzaron una recaudación global combinada que supera los 2730 millones de dólares a la fecha. La segunda parte fue la película animada que más rápido superó los 1000 millones de dólares en entradas vendidas.

“Zootopia 2” estrenó el 26 de noviembre de 2025 y rápidamente alcanzó un récord: recaudó 559,5 millones de dólares en cinco días, convirtiéndose en el mejor debut global en la historia de Disney. Para quienes todavía no contribuyeron a la estadística, la película sigue disponible en cines.

De qué se trata “Zootopia 2”

Zootopia es un mundo poblado por mamíferos antropomórficos. Allí, Judy Hopps, una coneja, y Nick Wilde, un zorro, conforman una dupla amateur de detectives de la policía.

En la segunda parte, van tras la pista de un gran misterio cuando la serpiente Gary De’Snake llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su alianza como nunca antes.

La película está dirigida por Jared Bush y Byron Howard, la dupla que ganó dos Oscar a Mejor Película Animada por sus trabajos en “Zootopia” (2016) y “Encanto” (2021). Todavía no se sabe si estarán nominados a los premios de la Academia 2026, aunque son firmes candidatos a la terna.