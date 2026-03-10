Quién es Angie Velasco, la rosarina que peleará en La Velada del Año de Ibai Llanos

La creadora de contenido nacida y criada en la ciudad será una de las participantes el multitudinario evento

Como todos los años, el youtuber y streamer Ibai Llanos anunció detalles sobre el evento de boxeo entre creadores de contenido, una de las citas más esperadas del streaming: La Velada del Año. Entre los participantes se encuentran periodistas, streamers y cantantes provenientes de Latinoamérica y España. Y una rosarina está presente en la grilla de combates: se trata de la youtuber Angie Velasco.

Cabe recordar que La Velada del Año es uno de los eventos de streaming y entretenimiento más convocantes de España. Organizado por Ibai Llanos, se realiza anualmente desde 2021 y combina boxeo amateur entre influencers con shows musicales en vivo. Con el paso de los años, el evento pasó de ser una propuesta relativamente pequeña a llenar grandes estadios, como ocurrió en ediciones anteriores en el Estadio Santiago Bernabéu.

La edición de 2026 ya tiene fecha confirmada: se celebrará el sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, un recinto con capacidad para más de 85.000 espectadores. Además de los combates, como es habitual, habrá distintas actuaciones musicales en vivo. El evento se transmitirá a través de los canales de streaming del organizador en Twitch, TikTok y YouTube.

Si algo ha quedado claro en las ediciones anteriores es el enorme alcance que tiene la velada . Con millones de reproducciones y una fuerte repercusión en redes sociales, quienes participan suelen ganar aún más popularidad de la que ya tienen . Entre las convocadas de este año se encuentra la youtuber rosarina Angie Velasco, que se enfrentará en el ring a la influencer puertorriqueña Alodrissa.

Quién es Angie Velasco

Angie Velasco nació el 30 de octubre de 1998 en la ciudad de Rosario. Es creadora de contenido para su canal de YouTube, donde comenzó a publicar videos en 2017. Rápidamente empezó a ganar popularidad y a sumar seguidores.

Su crecimiento fue tan rápido que en 2019 llegó a formar parte del YouTube Rewind, la tradicional recopilación anual que realiza la plataforma con los videos y creadores más destacados del año.

Luego de sus comienzos, marcados por una particular e inesperada historia que la llevó a convertirse en youtuber, Angie tuvo un crecimiento exponencial en la plataforma. Actualmente cuenta con millones de seguidores en redes sociales: supera los seis millones de suscriptores en YouTube, tiene cerca de cinco millones de seguidores en TikTok y más de dos millones en Instagram.

En su canal comparte contenido de distintas temáticas: desde “trabajos por un día” y desafíos virales, hasta viajes por diferentes partes del mundo. También publica vlogs y situaciones de su vida cotidiana, además de colaboraciones y challenges junto a otros creadores de contenido.

Con el paso del tiempo, Angie Velasco logró consolidar una comunidad muy grande y se convirtió en una de las influencers rosarinas con mayor alcance en redes sociales.

Velada del año 6: las peleas y participantes argentinos

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

El periodista argentino se enfrentará a su colega español, conocido por ser crítico de Lionel Messi, hincha del Real Madrid y amigo íntimo de Cristiano Ronaldo. En la rueda de prensa, Edul mostró su entusiasmo por ser convocado: "No hay un solo argentino, un solo latinoamericano, que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no. Por eso, pese a que esto no tenga que ver con mi carrera, estoy aquí y voy para adelante".

Lit Killah vs. Kidd Keo

El cantante bonaerense combatirá ante su par de España. Los músicos fueron picantes durante la presentación del duelo. "Lo miro y digo pobrecito", comenzó el argentino. Ante ello, el trappero europeo siguió con el juego: "¿Ves esta mano? ¿Has visto esta? Te vas a comer las dos", a lo que el compositor local respondió: “¿Sabés de dónde soy yo? ¿Fuiste a González Catán alguna vez?".

Angie Velasco vs. Alondrissa

El quinto combate anunciado fue el de la youtuber rosarina, que peleará con la influencer puertorriqueña. Este enfrentamiento está pautado a tres asaltos y con casco, en lo que será el debut absoluto de Velasco en el certamen.

Gero Arias vs. Viruzz

Por último, fue anunciado el duelo entre el influencer fitness argentino y el recurrente luchador español en competiciones de boxeo. Arias, quien es conocido por el reto de hacer dominadas durante todo el año, se enfrentará a Viruzz, que ya venció a Shelao, Momo y Tomás Mazza en ediciones pasadas.

Además de los duelos con representantes argentinos, los otros combates serán: