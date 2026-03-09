La Capital | Economía | Lácteos Verónica

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas de Santa Fe

La compañía envió telegramas a sus empleados anunciando la reestructuración de la jornada de trabajo. A los empleados les deben los últimos tres salarios

9 de marzo 2026 · 16:11hs
Tras el fracaso de la última audiencia se agrava la situación de los 700 trabajadores en Santa Fe de Lácteos Verónica. El último viernes recibieron telegramas de reducción horaria y salarial que derivó en una protesta con quema de cubiertas en las tres plantas en la provincia.

La crisis en Lácteos Verónica es de larga data. Mientras los trabajadores advierten que la empresa está siendo vaciada, los titulares de la compañía reconocen una "notoria crisis”. El jueves una audiencia entre el gremio y los directivos terminó con desacuerdos marcados.

Con las relaciones sin llegar a buen puerto, la empresa comenzó a enviar telegramas con el anuncio de reducción y reestructuración de los horarios y salarios. Primero fue en la planta de Boulogne en la provincia de Buenos Aires, y un día más tarde en las tres fábricas de Santa Fe ubicadas en Suardi, Lehmann y Clason.

Frente a esto, los trabajadores y sus familias nucleados en el gremio Atilra se manifestaron en la puerta de cada una de las sedes en Santa Fe, reclamando el pago de lo adeudado. Según supo La Capital, los operarios de Verónica no cobraron su salario de diciembre, enero y febrero, sumado al segundo aguinaldo de 2025.

Reunión que alejó las partes

Los directivos de Lácteos Verónica y trabajadores de la compañía se encontraron el pasado jueves en una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Santa Fe. Sin embargo, el resultado final no dejó contento a ninguna de las partes.

En la mesa de diálogo, la empresa negó la existencia de una deuda con los trabajadores. Además, negó la posibilidad de vender la firma, un rumor que había crecido en las últimas semanas y esperanzaba a los trabajadores.

Por su parte, el gremio expuso deudas de la empresa que no abonó los salarios de diciembre (incluido aguinaldo), enero y febrero. “En febrero entregaron 58 mil pesos por todo el mes”, contó a los medios, Ángel Villarroel, referente de los obreros.

Reducción de salario y horas en Lácteos Verónica

El telegrama cayó como balde de agua fría en los trabajadores. Lo entienden como un paso más hacia el desguace de la compañía láctea. “Atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando Verónica Saciaf, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad teniendo en cuenta los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo”, esgrimió Lácteos Verónica en el telegrama que envió a los trabajadores, en el que además aseguran estar trabajando en la relación con los proveedores.

Los empleados de Verónica, de las cuatro plantas, recibieron este comunicado luego de la audiencia. “Negaron todo, dijeron que no iban a poner un peso. Vinimos con las manos vacías y luego aparecieron los telegramas”, retrató Marcelo Muscio, delegado de la planta de Clason, a La Capital.

“Reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema de 4 horas diarias hasta el mes de abril inclusive, con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”, agregó la firma mediante el telegrama.

Por otro lado, la empresa desligó a los trabajadores a presentarse en su lugar de trabajo “por el lapso que dure la reducción” salvo casos “de aquel personal cuya presencialidad sea requerida expresamente”.

