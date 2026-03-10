La Capital | Policiales | Detenidos

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa "Fea" González

Los operativos se realizaron en Puerto Gaboto y una pareja fue detenida en el marco de una investigación por venta de drogas y violencia en el barrio Godoy

10 de marzo 2026 · 15:53hs
Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González.

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González.

Una investigación por comercio de drogas derivó este martes en un allanamiento en Puerto Gaboto con dos sospechosos detenidos y el secuestró de 18 armas de fuego. También hallaron unos pocos gramos de cocaína, un chaleco policial, dinero en efectivo y varios celulares.

La causa se centra en una pareja, pero sobre todo en el detenido Claudio L., sindicado como quien está a cargo de una organización vinculada a hechos violentos y comercio de estupefacientes en el barrio Godoy. Para los investigadores, los sospechosos están ligados a la asociación ilícita liderada por Jésica "Fea" González, pareja del recluso Claudio "Morocho" Mansilla.

La fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, solicitó allanamientos en Puerto Gaboto que se realizaron este martes. Personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo los operativos que tuvieron saldo positivo en relación a detenidos y secuestros.

Entre los elementos secuestrados, la Fiscalía informó 18 pistolas, 12 teléfonos celulares, 40 mil dólares, 2 millones de pesos, 15 gramos cocaína y dos automóviles. También expusieron el hallazgo de un chaleco antibalas de la policía.

Además de Claudio L., fue aprehendida su pareja Evelin Mariel A., sospechosa también de estar vinculada a la venta de drogas. En los próximos días serán imputados en el marco de la investigación por la banda que, debajo de la Fea González, tiene a otros 20 imputados.

