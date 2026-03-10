La Capital | La Ciudad | Kiosqueros

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80% cuando juegan Central y Newell's

Los comerciantes vecinos a los estadios fueron al Concejo a pedir que se flexibilice la prohibición de la venta de alcohol en días de partido

10 de marzo 2026 · 14:16hs
Los kiosqueros rechazan las limitaciones para vender cerveza y otros productos.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Los kiosqueros rechazan las limitaciones para vender cerveza y otros productos.

Las nuevas restricciones de venta de alcohol en espectáculos deportivos generaron malestar no sólo entre hinchas de Newell's y Central. Durante una reunión en el Concejo Municipal, los kiosqueros de Rosario que trabajan cerca de los estadios plantearon que la prohibición provocó una caída de hasta el 80% de la facturación.

Los comerciantes decidieron pedir este lunes una modificación de la resolución 2/2026 de la Secretaría de Control y Convivencia porque se reduce drásticamente la demanda cuando la Lepra y el Canalla juegan de local. El objetivo principal es acortar el período de tiempo en el que rigen las medidas de prevención.

El presidente de la Cámara de Kiosqueros de Rosario, Marcos Difilippo, remarcó que no sólo bajaron las ventas de bebidas alcohólicas en inmediaciones del Coloso y el Gigante de Arroyito. "La familia que se acercaba al estadio y le compraba al hijo un alfajor, unas Pipas o una gaseosa, hoy no lo está haciendo", aseguró al día siguiente en un reportaje de LT8.

Kiosqueros en problemas por la prohibición del alcohol

La discusión fue uno de los temas principales de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo. Durante el encuentro, los comerciantes propusieron una reducción del tiempo de prohibición que actualmente se extiende hasta dos horas después del final del partido.

Embed - PREOCUPA LA PROHIBICIÓN DE VENTAS DE ALCOHOL ALREDEDOR DEL GIGANTE

Los kiosqueros creen que el plazo de restricción es excesivo. De acuerdo a su experiencia, basta con suspender el expendio una hora antes del inicio de los cotejos y reanudarla una hora después.

>> Leer más: Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

En esta instancia del debate, los titulares de los negocios no plantearon objeciones en cuanto al radio de 800 metros que fijó el Estado para espectáculos deportivos. En cambio, Difilippo puso la lupa sobre el alejamiento de los clientes habituales cuando rige la resolución municipal: "Esto no nos permite venderle al vecino que no le interesa el fútbol".

El titular de la cámara local sostuvo que las pérdidas serán similares a la hora de organizar un partido de Copa Argentina en el estadio Marcelo Bielsa o el Gigante. También hizo un llamado de atención en torno a los eventos musicales programados en el parque de la Independencia y puso como ejemplo el próximo show de Tini Stoessel en la cancha de Newell's.

Controles dispares alrededor de las canchas

Los kiosqueros que trabajan en Arroyito y alrededor del parque de la Independencia hicieron un balance negativo a un mes y medio del cambio de normativa para desalentar la concentración del público en avenidas y prevenir episodios violentos. El análisis refiere al impacto en sus cuentas y a la tarea de los inspectores. "El control no es igual para todos los rubros", manifestó uno de sus principales referentes.

La resolución municipal contempla una excepción respecto de los rubros que cuentan con mesas y sillas para consumir alcohol solamente en el lugar. No obstante, Difilippo advirtió que "hay traspaso de bebidas" para esquivar la prohibición y llevarse la cerveza u otros productos a la calle.

"Lamentablemente, notamos que al kiosco y al pequeño almacén se los controla de manera diferente", manifestó el comerciante. Así, concluyó que los únicos perjudicados son los negocios más pequeños, mientras que otros establecimientos se ven favorecidos por la nueva regulación.

El titular de la cámara de comerciantes rosarinos dijo que uno de los objetivos de las restricciones es "evitar la aglomeración de gente en las avenidas". Sin embargo, el público de los equipos de fútbol de primera división parece haberse adecuado a dar un rodeo: "Van a comprar y vuelven a Pellegrini y Avellaneda a consumir".

Difilippo consideró que la prohibición es ineficaz y puso como ejemplo los actos vandálicos y disturbios tras el último clásico rosarino diputado en la cancha de Newell's. "La mayoría de las personas que estuvieron en los incidentes seguramente estaban alcoholizadas y ese alcohol no se vendió en ningun kiosco ni almacén de la zona", observó.

¿Por qué no venden alcohol cerca de las canchas en Rosario?

En enero pasado, el municipio estableció una nueva prohibición en concordancia con las medidas de los operativos policiales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. El expendio en un radio de 800 metros queda suspendido cuatro horas antes del inicio del partido y sólo se puede reanudar dos horas después de la finalización.

La medida que impide la compra de alcohol incluye a supermercados, kioscos, almacenes, granjas, autoservicios, puestos móviles y vendedores ambulantes. En el caso de bares y restaurantes no se permite trasvasar las bebidas para ir a tomarlas fuera del local.

Tanto en la cancha de Central como en la de Newell's, el gobierno provincial definió cuatro anillos con distintas restricciones. El más alejado en Arroyito está delimitado por Gorriti, bulevar Avellaneda, Sorrento y avenida Alberdi. Cuando juega la Lepra en su estadio, la misma prohibición se aplica en los comercios dentro del área de Moreno, 3 de Febrero, avenida Francia y bulevar 27 de Febrero.

Noticias relacionadas
El camión quedó detenido sobre la calzada del puente Rosario-Victoria.

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

El informe también mostró un leve repunte mensual del comercio del 2,6% respecto de enero, impulsado por el inicio del ciclo lectivo.

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Colectivo a GNC. El prototipo de Scania circuló por las calles rosarinas con buenos resultados. Existen dos modelos chinos que se suman a la oferta.

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Migrañas y cefaleas, entre otras enfermedades, son más comunes en mujeres y el impacto en la calidad de vida es mayor 

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Ver comentarios

Las más leídas

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Lo último

Con el lema Mujeres que hacen comunidad, homenajearon a referentes destacadas del departamento San Martín

Con el lema "Mujeres que hacen comunidad", homenajearon a referentes destacadas del departamento San Martín

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Los comerciantes vecinos a los estadios fueron al Concejo a pedir que se flexibilice la prohibición de la venta de alcohol en días de partido
Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells
Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino
La Ciudad

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Ovación
Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Policiales
Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera
Policiales

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

La Ciudad
Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Información General

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
La Ciudad

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen