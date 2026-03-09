La Capital | Policiales | Perpetua

Con pedido de perpetua, comenzó el juicio al acusado de matar a dos adolescentes en barrio Triángulo

Franco Saavedra fue acusado en base al registro de cámaras por los homicidios de Eric Galli y Valentín Solís, de 14 y 15 años, en un ataque dirigido a otro joven

9 de marzo 2026 · 16:38hs
Eric y Valentín eran alumnos de la Escuela Nº 240 Lola Mora. Los asesinaron con tiros que no iban dirigidos a ellos. Pider perpetua para los acusados.

Eric Galli y Valentín Solís tomaban una gaseosa con otro amigo en una escalera de barrio Triángulo cuando tres jóvenes se acercaron caminando. Era el 24 de noviembre de 2022 y los dos estudiantes de 14 y 15 años tenían la tarde libre: en la escuela secundaria Lola Mora no habían dictado clases por falta de agua. Los que se aproximaron al grupo eran tres gatilleros con armas semiautomáticas que dispararon casi veinte tiros a mansalva y mataron a los adolescentes. Por esas muertes comenzó a ser juzgado este lunes un joven de 23 años para quien piden una condena a prisión perpetua.

El ataque de hace tres años en el que murieron los dos adolescentes iba dirigido a otro muchacho que quería retirarse del negocio del narcomenudeo y al que acusaban de "soplón", quien sobrevivió al atentado. Franco Daniel Saavedra, el acusado, fue detenido a los pocos días junto a un menor de edad al que apodaban “Apu”. Está preso desde entonces y este lunes comenzó a ser juzgado como autor del doble crimen ante los jueces Hebe Marcogliese, Mariano Aliau y Facundo Becerra.

Pedido de perpetua

Los dos homicidios fueron encuadrados por la fiscal Carla Ranciari como ataques agravados por el uso de arma y el acuerdo previo entre dos personas. Además le atribuyó al acusado el mismo delito en tentativa respecto del joven sobreviviente. A esto, Saavedra sumó la portación ilegal de un arma. La encargada de la acusación pidió la pena de prisión perpetua por esa secuencia y por un ataque previo a un peluquero del barrio cometido tres días antes.

En la investigación del doble crimen se determinó que los agresores buscaban a un muchacho que había tenido vínculos con la venta al menudeo de drogas. El chico contó que se había querido apartar del negocio y sus antiguos socios lo acusaron de “soplón”.

La tarde del 24 de noviembre de 2022 estaba tomando una gaseosa con Eric y Valentín en las escalinatas de una torre de Sanguinetti al 5600, en el barrio Triángulo y Moderno. Tres jóvenes se acercaron caminando, le gritaron “sapo” y abrieron fuego.

El chico logró resguardarse pero sus amigos cayeron heridos. Valentín fue llevado por sus familiares al Hospital Carrasco y murió a poco de llegar. Eric entró en estado crítico al Hospital Clemente Álvarez (Heca) sin que los médicos pudieran hacer nada para salvarlo. En la escena se recolectaron 16 vainas calibre 9 milímetros.

“El era un chico muy bueno, no tenía nada que ver con los ajustes de cuentas ni con las drogas. Era muy respetuoso”, dijo al día siguiente la madre de Valentín, quien desde el primer momento dijo que a su hijo lo habían baleado por error. "Él era un pibe sanito, jugaba a la pelota. No estaba metido en nada", añadió.

Saga de ataques en barrio Triángulo

Saavedra fue detenido el 1º de diciembre en Renan y pasaje 732, en la zona norte de Rosario. Fue en base al registro de una cámara de vigilancia del barrio que captó la huida de los agresores a la carrera por el pasaje 1812. Se fueron corriendo, uno con una mano en el bolsillo del short y otro con lo que parecía ser un arma envuelta en un trapo. El joven en juicio sería quien corría adelante, con la mano en el bolsillo y vestido con una camiseta de Barcelona. ”Apu” sería quien iba detrás de él, seguido por un tercero que no fue identificado.

En el debate iniciado en el Centro de Justicia Penal, Saavedra es juzgado además por el intento de homicidio de Jair R; un peluquero baleado tres días antes. El 21 de noviembre iba caminando con otra persona por Rouillón y Seguí y se cruzaron con Saavedra, que los saludó. Minutos después, según la acusación, los alcanzó acompañado por otras dos personas en Rouillón y Biselli y comenzaron a disparar. El estilista fue alcanzado por disparos en una pierna, en un brazo y en un pie y debió ser trasladado al Hospital Clemente Álvarez.

Dos días más tarde, en las horas previas al doble crimen, hubo otros dos adolescentes baleados en el barrio cuando una chica de 15 años alumna de la misma escuela y un chico de 14 que jugaban a las cartas frente a un quiosco de Seguí al 5600 fueron atacados a tiros desde una moto. Ella sufrió una herida en el rostro y él en un pie. El trasfondo en disputa era la venta de drogas a baja escala en un playón municipal donde semanas antes habían asesinado a un chico de 16 años.

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

