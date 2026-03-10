Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo

En la 20ª edición de Expoagro , la ciudad de San Nicolás vuelve a ser el escenario donde la tecnología y la agroindustria se encuentran . En este contexto, Ternium asume una posición estratégica al demostrar cómo el acero es el componente que acompaña la maquinaria agrícola moderna .

Como principal productor de aceros planos en Argentina , la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria nacional a través de soluciones de alta complejidad técnica . A la par, impulsa una agenda de producción sustentable , incorporando energía renovable proveniente de parques eólicos y avanzando en procesos de fabricación de acero con menor huella ambiental .

Durante la muestra, la empresa desplegará una agenda orientada a fortalecer el vínculo con los fabricantes de maquinaria agrícola . En Argentina, Ternium abastece con sus aceros a sectores clave como la energía, la construcción, el transporte y la fabricación de maquinaria agrícola , integrándose a una cadena metalúrgica que reúne más de 17.000 empresas y genera más de 350.000 empleos directos . Esta articulación permite que el acero producido en sus plantas se transforme en tecnología aplicada al campo , acompañando la evolución de la maquinaria que utilizan los productores agropecuarios en todo el país .

Uno de los pilares de su presencia es el Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial , que este año celebra su décima edición . Este certamen, organizado junto a Expoagro y en colaboración con la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG) , se ha convertido en una referencia internacional para el sector . A lo largo de su historia ( que ya cuenta con diez ediciones concluidas ), el premio ha distinguido a 144 desarrollos , impulsando la competitividad de las empresas argentinas en mercados globales .

Entre los ganadores de esta edición especial, se destacan avances en robótica, automatización y herramientas inteligentes. Empresas como Computing Management S.R.L., Drops Agro y la firma santafesina Crucianelli (que obtuvo distinciones en las categorías de fertilización y siembra) son ejemplos del potencial exportador que surge cuando se combina el acero con el conocimiento técnico. El jurado de expertos evaluó proyectos que hoy ya forman parte del mercado comercial, demostrando la madurez del sistema productivo local.

El impacto de la "industria de industrias"

Ternium se posiciona como el eslabón fundamental de una cadena de valor que abastece a cientos de empresas. Con una capacidad de producción que ronda las 2,6 millones de toneladas de acero líquido al año en su planta de San Nicolás, la compañía motoriza un ecosistema de cerca de 900 pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de programas de apoyo como ProPymes. Esta red es la que permite que el insumo básico se transforme en las sembradoras y cosechadoras que hoy recorren los campos del mundo.

“La industria nacional está en el corazón de esta muestra”, señalaron desde la organización, destacando que la empresa colabora activamente en el desarrollo de productos que luego compiten en ferias internacionales de prestigio, como Agritechnica en Alemania. Con un enfoque en la sostenibilidad y las buenas prácticas agrícolas (BPA), la grilla de actividades para esta semana incluye debates sobre eficiencia energética y el diseño industrial como herramientas clave para redefinir el futuro productivo.

La apuesta de Ternium en Expoagro 2026 concluye con una visión de largo plazo. El objetivo es sostener un camino donde la industria de base y el campo avancen de manera conjunta, apoyados en la innovación constante y en la solidez de una compañía que constituye el cimiento de la producción argentina.