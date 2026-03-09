La Capital | Información General | Estados Unidos

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Arrojaron rollos de papel higiénico fuera de su casa y el hombre se tropezó justo cuando uno de los alumnos se retraba manejando su camioneta

9 de marzo 2026 · 20:57hs
EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Un grupo de adolescentes se reunió para hacerle una broma a su querido profesor de secundaria: arrojarle rollos de papel higiénico fuera de su casa. Pero el hombre tropezó al salir a la calle y fue atropellado por una camioneta mientras los jóvenes huían.

El profesor, Jason Hughes, de 40 años, falleció luego de ser trasladado a un hospital el viernes por la noche, según indicó el Departamento de Policía del condado de Hall. El joven de 18 años que conducía la camioneta fue arrestado, y otros cuatro adolescentes enfrentan cargos menores.

La familia de Hughes dijo que él conocía y quería a los cinco estudiantes involucrados e hizo un llamado a las autoridades para retirar todos los cargos en su contra.

“Esta es una horrible tragedia y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, señaló la familia de Hughes en un comunicado, en el que añadieron: “Esto iría en contra de la dedicación de Jason de invertir en la vida de estos chicos”.

Hughes era profesor de matemáticas y ayudaba como entrenador en los equipos de golf, fútbol americano y béisbol en la escuela secundaria North Hall, en Gainesville, a unos 88 kilómetros de Atlanta.

Estudiantes y los compañeros docentes de Hughes formaron un altar improvisado con flores fuera de la escuela.

Sean Pender, entrenador de fútbol americano de la escuela, comentó que Hughes ayudaba a los jugadores en el aspecto académico y que además era un hombre sumamente religioso que estaba al frente de las sesiones semanales de estudio bíblico para otros entrenadores. “Lo que hacía a Jason tan especial era la manera en que lo hacía”, escribió Pender en redes sociales, y sostuvo que “nunca juzgaba. Nunca le imponía nada a nadie. Simplemente amaba bien a las personas. Se encontraba con la gente donde estaba, la levantaba y le recordaba que importaba”.

Una broma que salió mal

Los adolescentes llegaron en dos vehículos a la casa de Hughes aproximadamente a las 11.40 de la noche del viernes y comenzaron a arrojar rollos de papel higiénico sobre los árboles en el jardín, indicó la Policía del condado en un comunicado. Los alumnos empezaron a irse cuando Hughes salió de la casa.

Cuando uno de los adolescentes se retiraba manejando una camioneta, “Hughes tropezó, cayó sobre la calle y fue atropellado”, añadió la Policía.

Después de que fue atropellado, los adolescentes se detuvieron e intentaron ayudar a Hughes hasta que llegaron los servicios de emergencia.

La familia de Hughes dijo que no buscaba confrontar a los adolescentes, sino que se había enterado con anticipación sobre su broma y quería sorprenderlos.

