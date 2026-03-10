Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Economía
Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Política
El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Economía
Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
La Ciudad
8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
Policiales
Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Economía
El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
La Ciudad
Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo
Policiales
Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales
Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años
La Ciudad
Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
Política
Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
La Ciudad
Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano
La Ciudad
Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
Información General
Susto en vivo: Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio
La Ciudad
Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo
La ciudad
Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
El Mundo
Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán
El Mundo
Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
Policiales
Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Salud
Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio