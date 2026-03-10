La Capital | La Ciudad | Puente Rosario-Victoria

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

El extremo norte de avenida Circunvalación quedó bloqueado este martes tras el siniestro vial en la ruta nacional 174

10 de marzo 2026 · 07:45hs
El camión quedó detenido sobre la calzada del puente Rosario-Victoria.

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

El camión quedó detenido sobre la calzada del puente Rosario-Victoria.

Gendarmería Nacional inició este martes un operativo con desvíos de tránsito en el acceso al puente Rosario-Victoria. Fuentes oficiales confirmaron que un camionero volcó a la medianoche y el siniestro vial provocó el bloqueo del corredor en ambos sentidos de circulación.

Los Bomberos Voluntarios recibieron un pedido de auxilio casi a la una de la mañana desde la estación de peaje de la ruta nacional 174. El conductor del vehículo de carga había quedado atrapado dentro de la cabina. Mientras tanto, el acoplado que llevaba había quedado sobre una mano y su vehículo en los carriles opuestos.

Luego del rescate de la víctima, el tránsito por el puente continuaba cerrado al amanecer. Personal de Corredores Viales SA fue a trabajar junto con las fuerzas federales en el extremo norte de avenida Circunvalación para coordinar los desvíos, de modo que se registraban demoras en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria.

Vuelco impactante en el puente Rosario-Victoria

De acuerdo a la versión preliminar, el camionero perdió el control y pasó por encima de las barreras de hormigón que dividen los carriles de la ruta. El vehículo cayó sobre el costado izquierdo y el chofer no pudo salir por sus propios medios.

Vuelco puente Rosario-Victoria 9

Después de la denuncia, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) logró asistir al chofer para sacarlo de la cabina con la ayuda de los bomberos. En esta instancia no había otras personas lesionadas como consecuencia del siniestro vial.

>> Leer más: Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

El acoplado que llevaba el camionero quedó detenido sobre la barrera de hormigón y bloqueó el carril rápido de la mano por la que venía circulando la víctima. De esta manera, las autoridades decidieron cerrar por completo el tránsito en el cruce entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Vuelco puente Rosario-Victoria 6

Mientras se realizaba el operativo a la espera de liberar la ruta 174, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) también recomendó evitar la zona del acceso a Granadero Baigorria en la autopista Rosario-Santa Fe. Según fuentes oficiales, los camiones detenidos sobre la banquina generaron complicaciones para llegar a la ciudad desde el norte, a la altura del kilómetro 2.

El intendente Pablo Javkin quiere reemplazar los ómnibus que usan gasoil. Las pruebas dieron buenos resultados pero el financiamiento es un escollo
Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Por Facundo Borrego
Política

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Policiales

Por Luis Castro
Por Andrés Abramowski

