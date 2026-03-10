La Capital | Ovación | ajedrez

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Faustino Oro sigue batiendo récords y, a pesar de quedar cerca de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, su trascendencia alentó a varios chicos y chicas a acercarse al ajedrez

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

10 de marzo 2026 · 06:10hs
En la ciudad hay clubes y programas de fomento popular desde hace años: ¿Habrá un Faustino Oro rosarino pronto?

Dos chicas se saludan antes de comenzar una partida en un torneo juvenil en el club Provincial

Imagen de un torneo juvenil organizado por la Asociación Rosarina de Ajedrez en el club Provincial.

Nos levantamos temprano con mis hijos para verte jugar, ellos quieren seguir tus pasos”, “Nunca me imaginé estar en casa aplaudiendo jugadas de ajedrez”, “Sos un niño con sombra de gigante”, “Gracias por emocionarnos y representar a Argentina ante el mundo”, son algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales de Faustino Oro, luego de que el chico de 12 años no pudiera lograr el récord de ser el Gran Maestro más joven en la historia del ajedrez.

Lo que no sabe Faustino, es que sembró muchos Faustinos. Alrededor de 15 mil personas se dieron cita en la transmisión online del Abierto Internacional Aeroflot de Moscú, Rusia. La página se saturó. Miles de argentinos convirtieron una simple web en una tribuna de cancha. Faustino necesitaba imperiosamente la victoria para obtener la tercera norma exigida por la Federación Internacional de Ajedrez.

AJ 02 ecce17b6-cfc4-4c8d-937b-b6eed518bdea

El récord no llegó, pero el futuro es de oro

Faustino Oro llegó a la partida decisiva con chances concretas de alcanzar el mencionado récord, tras victorias ante el indio Mandar Lad y el azerbaiyano Shiroghlan Talibov. En la decisiva chocó contra el duro ruso Aleksey Grebnev, campeón mundial Sub-18 en 2023 y campeón juvenil asiático en 2024.

Faustino fue por todo, planteó una estrategia agresiva pero no pudo. Quedó a nada de conseguir el mencionado título de Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 19 días, quebrando el del estadounidense Abhimanyu Mishra quien lo obtuvo con 12 años, 4 meses y 25 días.

AJ 03 ecce17b6-cfc4-4c8d-937b-b6eed518bdea
“En Rosario fomentamos el ajedrez entre todos los jóvenes”

Fernando Acevedo es el presidente de la Asociación Rosarina y del Sur de Santa Fe de Ajedrez. La misma se encarga de reunir a los clubes de la región y de aplicar políticas públicas que lleven el ajedrez a todos los rincones de la zona. “La Asociación nuclea hoy a 39 clubes y pronto se va a sumar Provincial, por lo que serán 40".

"Tenemos una actividad federativa para adultos y juveniles. Hacemos mucho hincapié en los jóvenes, apuntando políticas hacia ese rango etario. Hay divisiones desde Sub-8 hasta Sub-20, tanto a nivel absoluto entre niños y niñas y aparte hay una categoría femenina”, le contó el dirigente a Ovación.

En la ciudad existe un programa que ya cumplió dos décadas difundiendo y ampliando el ajedrez a todos los barrios. “En Rosario existe desde hace 21 años una política pública que es el Programa Municipal de Ajedrez, que llega a toda la ciudad. Tenemos 90 instituciones atravesadas por este programa como escuelas, clubes de barrio, vecinales, bibliotecas".

"Por otro lado, damos clases en seis instituciones de salud mental por un convenio con Salud, con docentes que forman parte de ese equipo”, cerró el presidente de la Asociación que, a su vez, confirmó que del 2 al 5 de abril será el Campeonato Argentino de Ajedrez en Villa Martelli y “desde Rosario y la región irán unos 50 chicos, siendo la delegación más numerosa, incluso más grande que la de Buenos Aires”.

AJ 04 ecce17b6-cfc4-4c8d-937b-b6eed518bdea
“Lo de Faustino es espectacular y ayuda a los más chicos”

Uno de los clubes íntegramente de ajedrez más reconocidos de la ciudad es Cuatro Caballos (Urquiza 1690), que nació con el afán de aumentar las posibilidad de practicar ajedrez en Rosario más allá de los programas escolares.

“Nuestro club nace hace un año y medio, queríamos abrir un lugar para que cualquier persona se pueda sumar y para lograr que el ajedrez sea más popular y no para un grupo en particular”, cuenta David Simbler, presidente de Cuatro Caballos.

Está claro que estos espacios ganan visibilidad gracias a la brillante y trascendente carrera que está firmando Faustino Oro. “Lo que está logrando Faustino es espectacular y sorprende por la corta edad que tiene, por la velocidad de su progreso. Tenemos un argentino que ya compite a los 12 años contra los mejores del mundo. Esto hace que el ajedrez tenga mayor difusión y permite que los padres acerquen a sus hijos a la actividad. Hoy tenemos unos 40 chicos tomando clases de ajedrez. La idea es duplicar ese número a mediano plazo y poder sumar más horarios y profes, estamos trabajando para eso. Que lo de Faustino y otros jóvenes ajedrecistas ayude a que se acerquen más chicos”, plantea como meta Simbler.

Fuera de la competencia, el ajedrez es un mecanismo de desarrollo personal como cualquier juego de estrategia que activa el intelecto a través de la resolución de situaciones bajo presión. En una actualidad donde el vértigo y el vivir corriendo se apoderaron de la sociedad, el ajedrez mantiene la serenidad y la paciencia como vías de escape a la inmediatez.

“El ajedrez permite desarrollar un montón de habilidades como la paciencia, la toma de decisiones, el pensar antes de actuar, los valores de la caballerosidad del juego. Todo es de gran ayuda para el desarrollo humano”, cuenta el titular de Cuatro Caballos.

Y a modo de reflexión y deseos a futuro, Simbler dejó claridad al respecto: “Ojalá el ajedrez siga creciendo en la ciudad y por qué no imaginar tener un Faustino Oro rosarino. Ya hay un montón de chicos que juegan muy bien y mientras más se difunda, van a aparecer más todavía. Pero lo realmente importante es que los chicos se diviertan y adquieran esos valores que te dije antes para el desarrollo escolar y profesional para cuando sean más grandes”.

