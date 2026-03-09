Compró pistolas y las entregó al crimen organizado: la historia del testaferro de armas de Santa Fe

Un hombre de 27 años de Santa Fe introdujo armas compradas legalmente en el mundo del hampa. En Rosario se encontró un arma que fue utilizada en dos hechos.

El jueves por la mañana un hombre de 27 años, identificado como A.T., fue detenido en el norte de la ciudad de Santa Fe . La principal acusación es una modalidad repetida: registrar pistolas por su habilitación en el Renar y entregarlas al crimen organizado, una especie de testaferro de tiratiros. Un robo frustrado en Rosario que lo puso contra las cuerdas y este lunes enfrentó a la justicia.

La Policía irrumpió en la vivienda de A.T. y secuestró dos escopetas, pero faltaban unas ocho pistolas, qué según los registros oficiales debían estar en su poder. Los fiscales que investigaron ya lo sabían porque en diciembre una de esas armas fue hallada en Rosario . Así, el detenido oficiaba de testaferro de delincuentes armados, aunque también habría participado de hechos delictivos.

Al momento de la detención, los agentes de la Policía de Investigaciones encontraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida con su cargador con 17 proyectiles; una carabina calibre 22 automática con mira telescópica; un cargador de 23 y otro de 9 milímetros modificado; dos granadas de mano; 170 cartuchos de diferentes calibres y dos cajas con 287 municiones calibre 22. Además, le faltaban todo tipo de documentación que autorice la portación de estos elementos.

Ese no fue el saldo total del allanamiento. También se encontraron cuatro gallos con lesiones que eran habrían sido utilizados para riñas, poco más de 150 gramos de cocaína, una balanza de precisión y una caja fuerte.

Tampoco fue el único allanamiento. Hubo otro procedimiento a pocas cuadras de la vivienda del detenido y en simultaneo, donde encontraron las dos escopetas que A.T. tenía a su nombre.

El testaferro de armas

A.T. se encargó de comprar un total de 10 armas entre 2023 y 2025. Para ello empleó 7.197.850 pesos. “Dinero cuya procedencia no pudo justificar legalmente atento a su situación laboral y patrimonial”, aseguró Juliana González, quien integra el Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación determinó que entregó ocho pistolas semiautomáticas a personas que no están registradas como posibles portadores de arma de fuego. “Valiéndose de su calidad de legítimo usuario registrado ante el Registro Nacional de Armas (Renar), el imputado compró las armas de fuego, las inscribió a su nombre, pero con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal a personas que no poseían la calidad de legítimos usuarios”, explicó González. Los registros oficiales expusieron que compró cinco pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, tres pistolas semiautomáticas calibre 380 y dos escopetas calibre 12 UAB.

El fiscal llegó a A.T. luego de un frustrado robo en Rosario, donde se secuestró una de las armas que estaba a su nombre y por el entrecruzamiento de datos con otros dos fiscales.

La pista de Rosario que llevó al testaferro

El 21 de diciembre de 2025 en Rosario un hombre fue detenido con un arma tras un robo calificado en Calle 2123 al 3800, en barrio Tio Rolo. Esa pistola era de A.T.

Y esa misma arma, de acuerdo con el Sistema Automatizado de Identificación Balística, fue utilizada en un caso de lesiones graves causadas por un arma de fuego cometido en junio también en Rosario. González subrayó que “en la base de datos del Renar y del sistema Heimdall del MPA no surge registrada denuncia de extravío, ni de sustracción ni de trasferencia vinculada a esta pistola secuestrada en Rosario, ni tampoco del resto de las armas que no fueron encontradas en el lugar de guarda”.

Varios delitos y pedido de prisión

Además de la portación de armas y desvío hacia el mundo criminal de Santa Fe. Al hombre de 27 años lo investigó el fiscal Guillermo Persello por la tenencia ilegal de armas de fuego de guerra, la comercialización de cocaína al menudeo y por tener en su casa cuatro gallos a los que hacía participar en riñas.

Por otro lado, en el marco de otra investigación, la fiscal Natalia Giordano le atribuyó la coautoría del robo de una moto cometido en febrero de 2026 en Esperanza. En ese hecho, se lo acusa de la sustracción de una Corven Triax 150 junto a otras tres personas, por lo expuesto fue apuntado como coautor del robo calificado.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, resolvió que las medidas cautelares se debatirán el próximo viernes en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Los fiscales del MPA adelantaron que solicitarán la prisión preventiva del imputado.