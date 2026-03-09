La Capital | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

Las palabras del presidente causaron un inmediato efecto positivo en las bolsas y un descenso en los precios del petróleo

9 de marzo 2026 · 22:22hs
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán podría terminar pronto, lo que causó un inmediato efecto positivo en las bolsas y un descenso en los precios del petróleo.

"Creo que la guerra está prácticamente concluida", aseveró.

Trump dijo que el plan bélico de Estados Unidos va "muy por delante de lo previsto", tras haber neutralizado las capacidades militares de Irán. "No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo sus fábricas de drones. Si nos fijamos, no les queda nada. No queda nada en términos militares", sentenció.

Cuando le preguntaron si cree que la guerra podría concluir pronto, Trump expresó su intención de que sea así. "Vamos muy adelantados. No lo sé, depende. El cierre está en mi mente, en la de nadie más", precisó.

Días atrás, la Casa Blanca había estimado que la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero, podría durar más de un mes. El propio Trump sostuvo que la duración del conflicto bélico podría ser de tres o cuatro semanas, o incluso más.

Ahora, después de que Trump sostuviera que la guerra en Medio Oriente está "prácticamente concluida", los mercados reaccionaron con optimismo.

Los índices de Wall Street cerraron en verde tras experimentar repuntes en sus minutos finales, en lo que analistas atribuyen a las palabras del presidente estadounidense.

Los precios del petróleo WTI y Brent, que a primera hora del lunes llegaron a superar los 100 dólares por barril, se moderaron a lo largo de la jornada hasta quedar en el rango de los 90 dólares.

