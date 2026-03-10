¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | gobierno

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos

Los vehículos cero kilómetro tendrán un plazo extendido hasta la primera RTO, y los controles se enfocarán en los vehículos más antiguos

10 de marzo 2026 · 12:04hs
Los autos cero kilómetro tendrán un plazo de cinco años hasta realizar la primera RTO.

Foto: La Capital / Archivo.

Foto: La Capital / Archivo.

El gobierno nacional rechazó el reclamo presentado por las cámaras empresarias y confirmó la reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través del decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida confirma el decreto 196/2025 que introdujo las modificaciones en la reglamentación de la Ley de Tránsito 24.449.

La novedad de estos cambios que se introducen está en los nuevos plazos y condiciones del sistema de revisión técnica vehicular, ya que este decreto mantiene que los autos cero kilómetro tendrán un plazo de cinco años desde el patentamiento hasta realizar la primera RTO (antes se realizaba al tercer año).

En tanto, para los vehículos de hasta diez años de antigüedad, la misma pasará a ser renovada cada dos años. Cabe destacar que este planteo había sido realizado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (Catrai), la cual reúne a los centros de control técnico de todo el país.

Cambios en la VTV o RTO

Desde la Catrai cuestionaron que la extensión de los plazos podría aumentar los riesgos. Al respecto, desde el Ejecutivo justificaron que estos cambios responden a la evolución tecnológica del parque automotor, por la cual mediante estudios indicaron que la mayoría de los siniestros viales están vinculados a errores humanos y no a fallas mecánicas.


Desde el gobierno confirmaron los nuevos plazos para la revisión vehicular.

Desde el gobierno confirmaron los nuevos plazos para la revisión vehicular.

La medida tiene como objetivo simplificar el sistema, reducir los costos para los usuarios y generar mayor competencia en el mercado de la revisión técnica, habilitando a más talleres que funcionen en cada jurisdicción, así como también a las concesionarias o talleres mecánicos que cumplan con los requisitos. Los precios del servicio de la RTO quedarán sujetos a la libre competencia entre los prestadores.

A su vez, desde el gobierno indicaron que la extensión de los plazos de la primera revisión a cinco años permitirán poner el foco en los controles técnicos sobre los vehículos más antiguos, que representan mayores riesgos.

Cuándo hacer la RTO

- Autos 0 km: a los 5 años.

- Vehículos de hasta 10 años: cada 2 años.



