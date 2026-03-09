Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero

El presidente de Came, Ricardo Diab, advirtió que tanto los comercios como la industria argentina están "entrando en un circuito del que es muy difícil salir"

El último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) ratifica la tendencia a la caída de las ventas en el país. Desde la entidad confirmaron que la facturación minorista de las pymes de Rosario se redujo un 5,2 por ciento durante febrero.

El presidente de la organización, Ricardo Diab , le confirmó a LT8 que la reducción interanual de los ingresos a nivel local no difiere demasiado del promedio general del 5,6 % negativo en el segundo mes del año. "Es muy difícil escapar en el contexto macroeconómico" , comentó a la hora de la comparación.

El empresario sostuvo que los resultados coinciden con la expectativa que tenían cuando terminó 2025: "Como predecíamos, lamentablemente no había motivo para empezar un nuevo trimestre con mejoras ". En este sentido, recordó que un 42 por ciento de los encuestados por la organización cree que puede darse un giro favorable en el corto plazo, mientras que una proporción apenas mayor estima que todo seguirá igual.

"Estamos entrando en un circuito del que es muy difícil salir" , indicó el titular de Came respecto la evolución de la economía argentina. En esa línea criticó la flexibilización que promueve el presidente Javier Milei porque "todavía hay muchas cosas que corregir en el mercado interno".

Embed - PYMES AFECTADAS POR LA CAÍDA DE VENTAS MINORISTAS - RICARDO DIAB

"Tal vez tendríamos que ir a un país mucho más abierto, pero en un futuro o paulatinamente, no de la forma abrupta que se está implementando", apuntó Diab. Entre los problemas sin solución, destacó: "Fundamentalmente es la cuestión impositiva, que tendríamos que solucionar antes de salir a competir con todo el mundo".

>> Leer más: La industria volvió a caer y alertan por la caída de empleo en Rosario

El presidente de la confederación recordó que los indicadores negativos no son una cuestión que sólo preocupa a las pymes enfocadas en el consumo interno. "Si el comercio no tracciona, la industria tampoco tiene posibilidad de producir, más cuando, de alguna manera, también influye la presencia de productos importados y la compra online en otros países", comentó.

El dirigente rosarino reconoció que "todavía hay un alto porcentaje de empresarios que piensan que esto va a mejorar". Al mismo tiempo, su opinión personal va en sentido contrario al del sondeo: "Con los datos que tengo hoy, siendo lego en la materia económica, pienso que no habrá mucho cambio".

Un repunte insuficiente en las ventas

El último relevamiento de Came indica que las ventas minoristas de las pymes subieron 2,6 por ciento después de enero. No obstante, la comparación interanual arrojó un resultado negativo.

El reporte de la confederación indica que la facturación bajó un 5,2 % en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo período del año anterior. El único rubro en el que hubo una variación positiva durante febrero fue el de farmacia, con una suba de 0,3 puntos porcentuales. Los otros seis sectores analizados arrojaron resultados negativos y las mayores caídas se dieron en las series de bazar y decoración (14,4 por ciento) y perfumería (10,7).

>> Leer más: Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

La facturación en alimentos y bebidas tuvo una caída interanual del 8,7 por ciento. En este sentido, Diab advirtió que las compras en los supermercados privilegian las segundas y terceras marcas de productos. "La falta de poder adquisitivo se va sintiendo cada vez más", observó.

Por último, el presidente de Came planteó que los límites actuales para homologar aumentos en las mesas paritarias no ayudan a mejorar las ventas. Sobre este tema, argumentó: "De la misma manera que decimos que necesitamos que el asalariado tenga más recursos porque lo vuelca rápidamente en el consumo, nos resulta muy difícil mejorar en demasía los salarios por la cantidad de meses de rentabilidad muy baja o nula, con altos costos de funcionamiento".