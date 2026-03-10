La Capital | Ovación | AFA

Se lanzó LPF Play, la nueva plataforma de transmisión de la AFA: cómo acceder y qué partidos se verán

Chiqui Tapia anunció el lanzamiento de la nueva modalidad para ver los encuentros de diferentes categorías en vivo. "El fútbol vuelve a ser fútbol", remarcó

10 de marzo 2026 · 15:32hs
Chiqui Tapia lanzó la plataforma LPF Play

Chiqui Tapia lanzó la plataforma LPF Play, donde se podrán ver partidos del Ascenso, divisiones inferiores, futsal y fútbol femenino

Este lunes se dio un nuevo cambio en la transmisión de los encuentros del fútbol local con el lanzamiento de LPF Play, la plataforma de streaming impulsada por la Asociación del fútbol Argentino (AFA). El anuncio fue hecho por Claudio "Chiqui" Tapia, en un acto que reunió a dirigentes, exfutbolistas y otros protagonistas del deporte.

Durante el lanzamiento, el presidente de la entidad destacó la importancia del proyecto para el desarrollo del fútbol nacional: "Hoy es un momento muy importante para el fútbol argentino. Es un hito más para la historia, esto es un antes y un después".

El dirigente también señaló que la iniciativa busca federalizar las transmisiones: "El fútbol argentino no pasa sólo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país. Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos y lo representamos. Somos formadores, tenemos la obligación de darle a todos nuestros jugadores las herramientas".

>> Leer más: Tapia desafía: "Muchos van a transpirar, pero de vergüenza cuando la verdad salga a la luz"

La plataforma transmitirá distintas competencias, tales como la Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, el torneo Proyección (Reserva), el seleccionado nacional femenino y futsal. La AFA además confirmó que en las próximas etapas se sumarán nuevas competiciones, entre ellas el Federal A, la Liga Profesional Femenina y el Torneo Amateur.

Cómo será la transmisión de LPF Play

Las transmisiones contarán con una producción similar a la de la televisión tradicional. Cada encuentro tendrá entre tres y cuatro cámaras, relato y comentarios, repeticiones de jugadas y un resumen del partido. Además, la plataforma incorporará contenidos adicionales vinculados a la previa y al cierre de los encuentros, como la llegada de los equipos, entrevistas posteriores y materiales especiales.

A tres semanas de su inicio, LPF Play compartió las cifras de audiencia registradas hasta el momento: alcanzó 455.000 usuarios únicos y acumuló 3,3 millones de visualizaciones de video, de las cuales el 90% correspondió a partidos en vivo. En total, se consumieron 863.000 horas de contenido y los accesos se registraron desde más de 150 países.

En ese período también se transmitieron 175 partidos en vivo, con la participación de 101 equipos y más de 1500 jugadores. La plataforma llegó a emitir hasta 14 encuentros en un mismo día y jornadas con 11 partidos disputados en simultáneo.

Cómo acceder a la plataforma

Para ver los partidos, los usuarios pueden ingresar desde una computadora o notebook a través del sitio oficial www.lpfplay.com. También es posible acceder desde teléfonos celulares mediante la aplicación "LPF Play", disponible tanto en Android como en iPhone.

La plataforma además funciona en Smart TV, donde se puede descargar la aplicación o utilizar dispositivos externos como Apple TV o Chromecast conectados al televisor.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe seleccionar la categoría del torneo que desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección), elegir el partido disponible en la sección de transmisiones "en vivo" y presionar la opción "ver evento", lo que inicia la reproducción del encuentro en la plataforma.

Noticias relacionadas
Ricardo Carloni respaldó la gestión de Chiqui Tapia, al que consideró un crack. También apoyó a Toviggino.

Un exdirectivo de Central defendió a Tapia: "No entiendo las cosas que le arman"

Cristian Bonesso, de Leones FC, intenta atacar ante Central Ballester en la fecha pasada.

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

River Plate anunció que no participará de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA.

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Los dirigentes de la AFA plantearon un cambio rotundo en la clasificación a la Copa Libertadores.

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma

Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma

Evolucionan los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

El actual consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará esta tarde y uno de los apuntados propuso devolver la plata
Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo
Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa "Fea" González

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Ovación
Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa "Fea" González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La Ciudad
Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma
La ciudad

Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Por Leandro Garbossa
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy
La Ciudad

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Información General

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 