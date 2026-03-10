Se lanzó LPF Play, la nueva plataforma de transmisión de la AFA: cómo acceder y qué partidos se verán

Chiqui Tapia anunció el lanzamiento de la nueva modalidad para ver los encuentros de diferentes categorías en vivo. "El fútbol vuelve a ser fútbol", remarcó

Este lunes se dio un nuevo cambio en la transmisión de los encuentros del fútbol local con el lanzamiento de LPF Play , la plataforma de streaming impulsada por la Asociación del fútbol Argentino ( AFA ). El anuncio fue hecho por Claudio "Chiqui" Tapia, en un acto que reunió a dirigentes, exfutbolistas y otros protagonistas del deporte.

Durante el lanzamiento, el presidente de la entidad destacó la importancia del proyecto para el desarrollo del fútbol nacional: "Hoy es un momento muy importante para el fútbol argentino. Es un hito más para la historia, esto es un antes y un después ".

El dirigente también señaló que la iniciativa busca federalizar las transmisiones: "El fútbol argentino no pasa sólo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país. Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos y lo representamos . Somos formadores, tenemos la obligación de darle a todos nuestros jugadores las herramientas".

La plataforma transmitirá distintas competencias, tales como la Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, el torneo Proyección (Reserva), el seleccionado nacional femenino y futsal. La AFA además confirmó que en las próximas etapas se sumarán nuevas competiciones, entre ellas el Federal A, la Liga Profesional Femenina y el Torneo Amateur.

Cómo será la transmisión de LPF Play

Las transmisiones contarán con una producción similar a la de la televisión tradicional. Cada encuentro tendrá entre tres y cuatro cámaras, relato y comentarios, repeticiones de jugadas y un resumen del partido. Además, la plataforma incorporará contenidos adicionales vinculados a la previa y al cierre de los encuentros, como la llegada de los equipos, entrevistas posteriores y materiales especiales.

A tres semanas de su inicio, LPF Play compartió las cifras de audiencia registradas hasta el momento: alcanzó 455.000 usuarios únicos y acumuló 3,3 millones de visualizaciones de video, de las cuales el 90% correspondió a partidos en vivo. En total, se consumieron 863.000 horas de contenido y los accesos se registraron desde más de 150 países.

En ese período también se transmitieron 175 partidos en vivo, con la participación de 101 equipos y más de 1500 jugadores. La plataforma llegó a emitir hasta 14 encuentros en un mismo día y jornadas con 11 partidos disputados en simultáneo.

Cómo acceder a la plataforma

Para ver los partidos, los usuarios pueden ingresar desde una computadora o notebook a través del sitio oficial www.lpfplay.com. También es posible acceder desde teléfonos celulares mediante la aplicación "LPF Play", disponible tanto en Android como en iPhone.

La plataforma además funciona en Smart TV, donde se puede descargar la aplicación o utilizar dispositivos externos como Apple TV o Chromecast conectados al televisor.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe seleccionar la categoría del torneo que desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección), elegir el partido disponible en la sección de transmisiones "en vivo" y presionar la opción "ver evento", lo que inicia la reproducción del encuentro en la plataforma.