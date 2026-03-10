Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

La idea del expresidente de erigir un armado electoral que tercie entre LLA y el peronismo encuentra eco en el frente federal que comandan Maximiliano Pullaro y otros jefes distritales

De cara a 2027, en Provincias Unidas (PU) ven con buenos ojos la idea del expresidente Mauricio Macri de sumar a la escena política argentina un armado electoral similar al que encarnó tiempo atrás Juntos por el Cambio (JxC), proyectando inicialmente a nivel nacional al fundador de Mercado Libre (plataforma de comercio electrónico y fintech líder en América latina), Marcos Galperin .

El propio Macri reconoció haberle propuesto a Galperin ser candidato presidencial en el próximo turno en las urnas con el objetivo de confrontar con La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo .

La iniciativa del exjefe del Estado ya tuvo eco en las provincias que conforman la coalición que procuró terciar en los comicios nacionales del año pasado.

De hecho, el líder del PRO se reunió días atrás con la titular del partido amarillo en Santa Fe, la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia . Además de aplacar las tensiones que signaron el vínculo entre ambos dirigentes en los últimos meses, la construcción electoral que impulsa Macri fue parte de la agenda del cónclave.

Por lo pronto, el armado que propicia el jefe del PRO atrajo la atención del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

Según pudo saber La Capital, la movida desligaría al titular de la Casa Gris del diseño, y eventual protagonismo, de una apuesta presidencial de PU y le permitiría focalizarse en las chances del oficialismo de retener el poder en la bota.

Asimismo, la propuesta de Macri posibilitaría a Provincias Unidas salir de la zona de interrogantes: su performance electoral no fue la esperada en 2025 y hubo que trabajar mucho para erigir un bloque propio en Diputados de la Nación. Todo indica que el cordobés Martín Llaryora y el chubutense Ignacio Torres tampoco pretenden anotarse en la grilla de presidenciables.

Cerca de Pullaro también evalúan que, a la luz de las posibilidades electorales del partido fundado por Javier Milei y del justicialismo para el año próximo, la alternativa fogoneada por Macri podría encontrar un intersticio entre ambos sectores y colarse en una hipotética segunda vuelta.

Otro factor que talla en la necesidad de ir por ese andarivel es el convencimiento de que la economía no crecerá en 2027 y complicará el estado de situación del país.

Un año atrás, Pullaro había cargado contra Mercado Libre y su fundador por la decisión de la fintech de aplicar cargos diferenciados a Santa Fe, Córdoba y Jujuy, en plena disputa entre los gobernadores y la Casa Rosada por la distribución de recursos. Sin embargo, ese cortocircuito no implicaría hoy un impedimento para respaldar la jugada macrista.

Maximiliano Pullaro y lo que viene

Puertas adentro, Pullaro luce confiado en que tanto La Libertad Avanza como el peronismo no constituyen un peligro para las aspiraciones de Unidos para Cambiar Santa Fe hacia 2027. De hecho, a principios del año próximo habrá una convocatoria a elecciones en la provincia para, de ese modo, tomar la mayor distancia posible del calendario de comicios nacionales.

Paralelamente, el oficialismo (satisfecho por haber materializado en los últimos meses las leyes requeridas para poder gestionar Santa Fe) buscará concretar una reforma electoral en la provincia centrada en el formato de la boleta única y los pisos para la integración de listas y el acceso a la distribución de bancas, entre otros tópicos, sin poner bajo la lupa la continuidad de las Paso.