La Capital | Política | peronismo

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Diputados provinciales del PJ presentaron un proyecto para crear una comisión, con representantes del gobierno y otros elegidos por los propios uniformados

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

10 de marzo 2026 · 19:03hs
El proyecto del peronismo plantea que los agentes elijan a los representantes que integrarán una comisión para discutir salarios y condiciones laborales. 

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

El proyecto del peronismo plantea que los agentes elijan a los representantes que integrarán una comisión para discutir salarios y condiciones laborales. 

Aunque el conflicto concluyó con la vuelta a los cuarteles, el peronismo detecta en la crisis que desató la rebelión de una parte de la policía contra el gobierno de Maximiliano Pullaro una oportunidad. En este sentido, el diputado provincial Marcos Corach presentó un proyecto para crear un ámbito institucional que discuta salarios y condiciones laborales con representantes de los uniformados y del Poder Ejecutivo.

La iniciativa del legislador del espacio de Omar Perotti propone armar la Comisión Provincial de Bienestar y Régimen Laboral de las Fuerzas de Seguridad Provinciales, como un ámbito institucional permanente de diálogo, análisis técnico y formulación de recomendaciones en materia salarial, condiciones laborales y bienestar integral del personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Provincial.

En sus fundamentos, el proyecto señala que cuando el Estado no ofrece canales formales para procesar los conflictos, las tensiones emergen por vías informales. Muchas veces, de manera desordenada y disruptiva para la institucionalidad democrática.

Así sucedió en febrero, cuando un sector de la fuerza se amotinó y dejó de prestar el servicio. El menú de reclamos incluyó la suba de salarios, más tiempo de descanso entre jornadas laborales e incluso la posibilidad de trabajar en sus lugares de origen. En el sur de Santa Fe, la mayoría de los efectivos provienen del norte de la provincia.

image

Para desactivar la protesta, el gobierno provincial tuvo que inyectar recursos extra para recomponer los ingresos, especialmente del personal de calle que presta servicios en Rosario y los principales centros urbanos. Una situación que tensó la previa de la ronda de paritarias con el resto de los gremios estatales, sobre todo los docentes.

“Este gobierno no es el único que tuvo un conflicto, le pasó también a gobernadores de distinto signo político. Hay que tratar de dar una salida institucional. No puede pasar que ante cada discusión salarial la policía se corra de su responsabilidad”, dijo Corach a La Capital.

Cómo funcionaría la comisión que plantea el peronismo

El peronismo propone una comisión integrada por 15 miembros titulares: cinco representantes del Poder Ejecutivo; cuatro del personal policial en actividad, dos del servicio penitenciario y dos del personal retirado: uno de la policía y otro de los penitenciarios.

Un detalle: los representantes del personal activo, indica el texto, deben elegirse por voto directo, secreto y voluntario.

De aprobarse el proyecto, la comisión tendrá como competencias analizar la estructura salarial vigente, evaluar la evolución del poder adquisitivo, examinar suplementos y adicionales, analizar la jornada laboral, evaluar las condiciones de trabajo y formular recomendaciones técnicas y normativas.

Además, el proyecto establece que la comisión deberá convocar, como mínimo, dos instancias al año para analizar la situación salarial.

Embed

Ese espacio deberá elaborar un dictamen técnico salarial, de carácter público. No será vinculante, pero el Poder Ejecutivo debe responder dentro de los treinta días hábiles y justificar su decisión.

El proyecto resalta que esta comisión no implica una sindicalización del personal ni afecta el régimen disciplinario o la cadena de mando. La agremiación de las fuerzas de seguridad es hoy un escenario impensado.

“El objetivo es poner al gobierno a discutir en un lugar serio”, plantea Corach.

Gestos de unidad del PJ en un nuevo escenario

El texto lleva la firma de otras dos exministras de la gestión Perotti: Celia Arena (Gobierno) y Sonia Martorano (Salud). Pero también acompañan Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, y Miguel Rabbia, referenciado en el senador nacional Marcelo Lewandowski.

Es otro gesto de ecumenismo del peronismo, al menos el de la Cámara baja. Hace algunas semanas todo el interbloque firmó un proyecto para eliminar los aportes extraordinarios de las jubilaciones y que los aumentos a los pasivos sean al mismo momento que a los trabajadores activos.

>> Leer más: Pullaro se apropia de un tema que a Milei se le resbala

Atento a las señales de malestar en el mundo del empleo público, Pullaro se adelantó. El jefe de la Casa Gris anunció que el aporte extraordinario terminará en septiembre y envió un proyecto a la Legislatura -aprobado de manera exprés- para reducir la brecha de actualización de 60 a 30 días.

>> Leer más: Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Los impulsores del proyecto aseguran que todavía no conversaron con ningún referente del Poder Ejecutivo o del bloque de Unidos. La alianza que integran radicales, socialistas, macristas, javkinistas, evangélicos y otras fuerzas tiene mayorías holgadas en ambas Cámaras.

De todos modos, el peronismo lee un cambio de clima en la provincia e intenta instalar temas en agenda de cara a un 2027 en el que se ve más competitivo.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei aprovechó el envión de las elecciones para aprobar un paquete de normas, entre ellas la reforma laboral. 

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Milei junto a los gobernadores dialoguistas. 

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Milei apuntó contra los empresarios argentinos en su discurso inaugural de la Argentina Week. 

Argentina Week: Milei atacó a los industriales y los calificó de "empresarios prebendarios"

Pullaro en el discurso de Expoagro.

Pullaro se apropia de un tema que a Milei se le resbala

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

El consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará y uno de los apuntados propuso devolver la plata
Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo
Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta jugarán las semifinales de la Liga Argentina

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta jugarán las semifinales de la Liga Argentina

Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

La Ciudad
Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Por Ciro Seisas / Senador provincial
Opinión

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo
Negocios

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Por Leandro Garbossa
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy
La Ciudad

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Información General

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género