El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

La temperatura llegaría a los 27º y el viernes podría tocar los 30º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 10 de marzo en Rosario un aumento de la temperatura, que llegaría a 27º, y que seguiría en alza en los próximos días.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del noreste con una temperatura de 18º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. Para la mañana se espera que los termómetros lleguen a 20º, la máxima por la tarde sería de 27º y a la noche las marcas bajarían hasta los 20º.

El miércoles estaría algo nublado, con la máxima subiendo hasta los 30º y la mínima que llegaría hasta los 16º.

Para el jueves se anuncian 27º de máxima, 19º de mínima y cielo algo nublado.

El viernes estaría entre parcialmente y mayormente nublado, con registros entre 28º y 19º.

Para el sábado se espera que la máxima suba a 30º, la mínima estaría en 18º y el cielo estaría mayormente nublado.

El domingo no habría mayores cambios: 30º de máxima y 18º de mínima, aunque con cielo parcialmente nublado.