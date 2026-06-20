La Capital | Política | Milei

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente encabezó el acto del Día de la Bandera con la presencia de Manuel Adorni y celebró el apoyo de militantes libertarios

20 de junio 2026 · 10:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Milei habló después del gobernador Pullaro y el intendente Javkin.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Milei habló después del gobernador Pullaro y el intendente Javkin.

El presidente Javier Milei no esquivó el bulto durante el acto del Día de la Bandera y llevó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito. El gabinete nacional cerró filas en Rosario y el líder libertario señaló este sábado: "Argentina no nació de la resignación".

Antes de subir al escenario junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, el jefe del Estado argentino le dio un afectoso saludo al exvocero de la Casa Rosada y al resto de los ministros que lo esperaban. Así envió una nueva señal de respaldo frente a las críticas que recibió el funcionario y las denuncias de corrupción. Lo mismo ocurrió casi una hora después, cuando se retiró rapidamente.

El primer mandatario llegó a la zona del parque nacional a la Bandera con unos pocos minutos de demora. A continuación, se dirigió a la Agrupación 20 de Junio de los Granaderos a Caballo y asistió al izamiento de la enseña patria mientras se interpretaba "Aurora". De esta manera, la ceremonia tradicional se puso en marcha sin mayores inconvenientes.

Apoyo libertario y una nueva definición sobre Belgrano

El discurso de Milei duró menos de un cuarto de hora con algunas interrupciones por los cánticos de apoyo de un grupo de militantes libertarios que estaban atrás del vallado. "Milei, querido, el pueblo está contigo", se escuchó en varias oportunidades. De hecho, el presidente hizo una pausa durante la lectura para saludar a los jóvenes y prevenir nuevas interrupciones.

El mensaje para el cierre de la ceremonia se centró en la historia de Manuel Belgrano, pero incluyó definiciones en sintonía con el escenario político actual. El funcionario consideró que el creador de la enseña patria "puede ser considerado el primer intelectual liberal económico argentino", ya que admiraba la obra de Adam Smith.

El primer mandatario recordó que el abogado y militar estaba interesado en las teorías sobre "la naturaleza monetaria de la inflación y los problemas de los precios relativos en la asignación de recursos" cuando todavía no se había formado el Estado nacional. "Pensar que todavía se siguen discutiendo algunas cosas como estas", acotó con una nota irónica fuera del discurso.

"La bandera sigue representando lo mismo hace más de dos siglos", afirmó Milei. A continuación enumeró: "La libertad política para gobernarnos a nosotros mismos; la libertad económica para producir, comerciar y prosperar; y la libertad para educarnos, crecer y construir nuestro propio fruturo".

Milei pisó fuerte en el inicio del Día de la Bandera

La diputada nacional Romina Diez se encargó de recibir al primer mandatario cerca de las 10 de la mañana en el helipuerto de Prefectura. Mientras tanto, el intendente Javkin ya estaba preparado desde temprano a la vera de la avenida Belgrano para el inicio de la conmemoración y el resto de los invitados fueron acercándose en el transcurso de la hora previa.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) llegó en helicóptero junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel se acercó a la zona del acto tal como había anunciado. Por separado arribó un grupo integrado por Adorni y otros ministros del gobierno nacional.

>> Leer más: Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento a la Bandera: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Antes de la llegada las autoridades, el sector del Monumento ya estaba fuertemente custodiado por fuerzas de seguridad provinciales y federales. En total, la Policía de Santa Fe envió 350 agentes para vigilar el área y se implementaron cortes de tránsito desde la medianoche con tres anillos de control en un radio máximo de seis cuadras.

Como detalle llamativo en torno a la organización, en la planta alta del Concejo Municipal de Rosario podía verse una bandera que decía: "Bienvenido, presidente". A la misma hora ya había empezado una protesta contra Milei y el gobierno nacional en la plaza Pringles, aunque los organizadores finalmente descartaron iniciar la marcha hacia el lugar donde se desarrollaba el acto protocolar.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei encabezó el acto del Día de la Bandera el sábado 20 de junio 2026 junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

El presidente Javier Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

tres anillos para javier milei en rosario: como sera el operativo del dia de la bandera

Tres anillos para Javier Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

El palco oficial, listo para que Rosario reciba a las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales, en un contexto de tensión política.

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

El economista Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial.

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Lo último

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente encabezó el acto del Día de la Bandera con la presencia de Manuel Adorni y celebró el apoyo de militantes libertarios

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación
La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Ovación
Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento