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Primera C: Central Córdoba y Leones FC se ponen al día jugando fuera de casa

En el marco de la 20ª fecha, este martes a las 15, el charrúa visita a Berazategui y el equipo de la familia Messi ante Centro Español por la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de agosto 2026 · 06:10hs
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Primera C. El Monito Joaquín Messi marcó un golazo ante el Carcelero  y el Charrúa sumó el segundo triunfo consecutivo y hoy va por más.

Primera C. El Monito Joaquín Messi marcó un golazo ante el Carcelero  y el Charrúa sumó el segundo triunfo consecutivo y hoy va por más.
Leones FC. Cristian Bonesso fue la figura de Leones FC ante Español en el estadio Nueva España. El delantero es pieza clave en el equipo

Gentileza: Prensa Leones FC

Leones FC. Cristian Bonesso fue la figura de Leones FC ante Español en el estadio Nueva España. El delantero es pieza clave en el equipo

Central Córdoba y Leones FC salen a escena para cumplir con los partidos reprogramados de la 20ª fecha de la Primera C, que la AFA había postergado después de la final del Mundial que disputaron Argentina y España, el domingo 19 de julio. Eran seis encuentros que debían jugarse el lunes 20, entre ellos los de los rosarinos.

Los charrúas visitarán a Berazategui y Leones FC hará lo propio ante Centro Español, ambos encuentros comenzarán a las 15.

El Matador va por otro triunfo

Entonado por las dos victorias consecutivas ante Leones FC (2-0) y ante General Lamadrid (3-1), el equipo comandado por Arnaldo Sialle jugarán en el Estadio Norman Lee ante Berazategui, en busca de continuar por la senda de los triunfos y con la premisa de meterse en zona de clasificación al torneo Reducido por el segundo ascenso a la B.

El DT Charrúa no podrá contar con el lateral izquierdo Stéfano Pizzio, expulsado ante Lamadrid, el viernes pasado. En su lugar ingresaría Emanuel Rodríguez. El resto del equipo sería el mismo que venció al Carcelero por 3 a 1.

>>Leer más: Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

El probable once Charrúa

La probable alineación del matador sería con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Emanuel Rodríguez; Benjamín Galucci, Facundo Galli, Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Aarón Quijano y Leandro Fernández.

Joaquín Messi volvió al gol

En la previa y ante de enfrentar a Berazategui, Joaquín Messi, autor de un golazo ante el Carcelero, dialogó con Ovación. “La sensaciones del gol fueron muy lindas, y más siendo de local con la gente y con mi familia en la cancha. Muy contento de poder ayudar al equipo.

Pudimos ganar dos partidos consecutivos gracias al trabajo y a un gran esfuerzo del grupo, lo veníamos buscando y bueno nos sirve mucho para empezar a escalar y salir de posiciones donde no queremos estar”, dijo el Mono Messi.

Leones FC. Cristian Bonesso fue la figura de Leones FC ante Español en el estadio Nueva España. El delantero es pieza clave en el equipo

Leones FC. Cristian Bonesso fue la figura de Leones FC ante Español en el estadio Nueva España. El delantero es pieza clave en el equipo

Leones ante Centro Español

El equipo de la familia Messi tendrá otro difícil compromiso y esta vez será ante Centro Español en el estadio Carlos Sacaan del club Ituzaingó y contará con el arbitraje de Valentín Bocaccia.

Los dirigidos por Franco Ferlazzo todavía no pudieron ganar en el segundo semestre, jugaron 5 encuentros, empató en tres ocasiones y perdió los dos restantes

El posible equipo de Leones FC

El posible once sería con: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Román Elsegood y Mario Senra; Lionel Segovia, Gonzalo Gómez, Cristian Bonesso y Adrián Collera; Marcos Benítez y Gustavo Britos.

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