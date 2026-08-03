El Programa Municipal de Reducción de las Violencias amplió el acompañamiento a víctimas y familiares

Entre enero y julio, la iniciativa municipal sumó 107 intervenciones, 10% más que en el mismo período de 2025. Presencia territorial y articulación entre áreas

El Programa Municipal de Reducción de las Violencias llevó adelante 107 intervenciones de acompañamiento a víctimas y familiares entre enero y julio de 2026, un 10 por ciento más que durante el mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 97 actuaciones.

El incremento de las intervenciones se produce en un contexto de reducción de la violencia letal en Rosario. Durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 41 homicidios en la ciudad, frente a los 60 ocurridos en igual lapso de 2025, lo que representa una disminución cercana al 32 por ciento.

La iniciativa, que depende de la Secretaría de Control y Convivencia, desarrolla una estrategia que articula el trabajo territorial en los barrios, la coordinación entre distintas secretarías municipales y la intervención conjunta con organismos del Gobierno provincial y del sistema de Justicia. Dentro de esa estructura, la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas es el área especializada en el abordaje de homicidios, heridas de armas de fuego, lesiones graves y otras expresiones de violencia altamente lesiva.

“La reducción de los homicidios y de las violencias altamente lesivas ratifica un camino que Rosario comenzó a construir en 2024. Pero una disminución de los hechos no supone una disminución de la presencia pública. Por el contrario, el aumento de las intervenciones muestra una mayor capacidad institucional para llegar, escuchar, acompañar y articular respuestas”, señaló Gonzalo Bonifazi, coordinador general del programa.

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Reducción de las Violencias

La Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales del trabajo social, la psicología y el derecho. Sus intervenciones comprenden el acompañamiento a personas heridas y a familiares de víctimas de homicidios, el acceso a la Justicia, la atención psicológica y social, el abordaje de las consecuencias materiales de los hechos y la articulación con instituciones estatales y comunitarias.

Milagros Fregenal, titular del área, señala al respecto: “Parte de nuestro equipo desarrolla diariamente sus tareas en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se concentra la mayor cantidad de ingresos de personas heridas por armas de fuego y armas blancas. Estar presentes allí nos permite establecer contacto con las personas heridas y sus familias desde la internación, conocer cada situación y comenzar a construir una estrategia de acompañamiento”.

La funcionaria explica que el trabajo con las personas heridas requiere una intervención especialmente coordinada: “Semanalmente definimos las estrategias de seguimiento junto con equipos de distintas áreas municipales, organismos del Poder Ejecutivo provincial y el Ministerio Público de la Acusación. No se trata solamente de atender las consecuencias de una herida, sino también de comprender el contexto en el que se produjo, identificar riesgos y construir respuestas que contribuyan a interrumpir posibles continuidades o escaladas de violencia”.

Modalidades de acompañamiento municipal

Las 107 intervenciones desarrolladas entre enero y julio comprendieron distintas modalidades de acompañamiento, definidas de acuerdo con las características y necesidades de cada situación. Estas pueden comenzar con una primera escucha (mediante una entrevista personal o telefónica con víctimas directas, indirectas o integrantes del grupo familiar) y continuar con acciones de orientación, seguimiento y articulación institucional.

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Según cada caso, las intervenciones también pueden incluir el acompañamiento para el acceso a la Justicia y la vinculación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA); la atención psicológica, social o comunitaria; la asistencia económica o material, y la coordinación con distintas áreas municipales y provinciales para abordar las consecuencias que deja la violencia y contribuir a reorganizar la vida cotidiana de las personas y las familias afectadas.

Sostenidos en el tiempo

Entre las situaciones en las que interviene el programa se encuentra el acompañamiento a la familia de Máximo Jerez, el niño de 11 años asesinado en barrio Los Pumitas el 5 de marzo de 2023.

El equipo municipal comenzó a trabajar con la familia desde el mismo día del hecho y continúa acompañándola hasta la actualidad. La intervención se fue construyendo a lo largo del tiempo, atendiendo las necesidades que surgieron en cada momento y respetando la singularidad de los procesos atravesados por los distintos integrantes del grupo familiar.

En el marco del juicio que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal, integrantes de la dirección acompañan y asesoran a la familia y articulan su participación con el MPA. El objetivo es que puedan transitar cada instancia con información, orientación profesional y respaldo institucional, sin que el acceso a la Justicia dependa exclusivamente de sus propios recursos.

El programa también sostiene un acompañamiento al Club Sportivo Pablo Maximiliano Silva, conocido como Club PMS, una institución comunitaria en la que actualmente entrenan alrededor de 500 personas cuyas edades oscilan entre 4 y 30 años. Participan niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos de los barrios Cariñosa, Acindar y Plata, además de vecinas y vecinos que llegan desde Godoy y Cabín 9.

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El club fue creado por Antonio Silva para continuar el deseo de su hijo Pablo, de 14 años, quien murió en noviembre de 2018 como consecuencia de una bala perdida mientras observaba a sus hermanos jugar un partido de fútbol en un potrero de barrio Itatí.

Con el paso del tiempo, aquella iniciativa nacida frente a una pérdida irreparable trascendió el acompañamiento a un grupo familiar y se convirtió en una experiencia comunitaria de alcance territorial. El club constituye hoy un espacio de pertenencia, cuidado y formación para cientos de niñas, niños y jóvenes.

“El acompañamiento se sostiene mediante la provisión de recursos materiales, equipamiento deportivo, mejoras de infraestructura y una presencia institucional cercana. El Club PMS muestra cómo una comunidad puede transformar el dolor en organización y construir, a partir de allí, nuevas oportunidades colectivas”, destacó Bonifazi.