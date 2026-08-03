Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas

Hay muchos tipos autóctonos con los que se puede sumar color en espacios reducidos de edificios céntricos. Cómo cuidarlas y por qué son importantes

La margarita de bañado, una de las plantas nativas más vistosas con las que se puede adornar los balcones en Rosario.

Con la llegada de agosto, muchos en Rosario ya piensan cómo sumar color a los balcones de los edificios en la antesala a la primavera. Hay múltiples plantas nativas para ello, que se caracterizan tanto por su variedad como por su buena adaptación al entorno gracias a que evolucionaron sin ayuda del ser humano en el ambiente donde se encuentran.

Cuestiones como el riego y la luz solar son claves, aunque las especies autóctonas pueden ser más resistentes y hasta más fáciles de cuidar que las plantas exóticas por ser nativas de la región.

Apenas unas macetas y un balcón son suficientes para armar un rincón autóctono en un edificio céntrico para aportar algo de naturaleza nativa al ambiente.

Plantas nativas aptas para macetas en Rosario

Si bien hay docenas de especies, a continuación va un listado de siete especies de plantas nativas que se plantar en macetas en Rosario:

Anacahuita

Con floración durante la primavera y el verano, a la anacahuita se la puede encontrar en varias regiones del país, que van desde el Delta e Islas del Paraná hasta las Yungas jujeñas.

Foto: Claudia Nardini

Sus flores blancas, vistosas y perfumadas atraen insectos polinizadores, en especial abejas y mariposas. Precisamente, es hogar para el desarrollo de la mariposa Polibio sangrante y sus bayas son una de las comidas preferenciales de las aves que se alimentan de frutos.

Si se la deja crecer, se puede convertir en un árbol que alcance hasta 12 metros de altura. Requiere riego abundante y no debe estar expuesta al sol directo.

Heliotropo

Oriunda del bosque seco y los pastizales, el heliotropo se caracteriza por su floración en primavera y verano con ejemplares que van del violeta al lila.

Foto: Candela Castro

Es muy resistente y no demanda mucho: se debe reforzar el riego en verano para contribuir a su floración y puede estar expuesta a sol directo o a media sombra.

Las flores lilas y violetas atraen mariposas, escarabajos y aves que se alimentan de insectos.

Flor de seda

Las radiantes flores fucsias hacen de la flor de seda una gran opción para sumar color con una planta nativa a los balcones.

Foto: Wikimedia Commons

Atrae, principalmente, moscas y escarabajos. Además, sus semillas son uno de los alimentos preferenciales de aves que se alimentan de granos, como el gorrión o el jilguero.

Tolera muy bien la falta de agua por ser de la familia de las suculentas y necesita estar expuesta al sol directo.

Verbena morada

La verbena morada se puede encontrar en muchas regiones de Argentina, tanto húmedas como secas. Sus flores son entre lilas y violetas, y atraen diversos insectos que, a su vez, se alimentan de ellos. En tanto, es hospedera de la mariposa Claudina.

No requiere mucho riego y necesita sol directo, además de que prospera en suelos pobres.

Foto: Candela Castro

Para que se desarrolle correctamente en maceta, es preferible que se la plante en una tipo jardinera debido a que es rastrera. De esa manera, podrá expandirse de mejor manera.

Margarita de bañado

Originaria de lagunas y bañados de diversas regiones, las flores de la margarita de bañado resaltan por su color blanco que atraen a diversos polinizadores, sobre todo mariposas.

Esta planta nativa es el hogar ideal para el desarrollo de dos tipos de mariposas: la Perezosa aceitada y la Perezosa común, dos especies muy vistosas con sus alas que se colorean entre el marrón, el beige y el naranja.

Un tip fundamental a tener en cuenta es que necesita abundante riego ya que su procedencia son los ambientes muy húmedos. Tolera bien los suelos encharados y lo ideal es incorporarla a grandes macetas.

Clavel serrano

El clavel serrano se caracteriza por sus flores naranjas que se exhiben durante la primavera y el verano, y su follaje persistente que puede verse durante todo el año.

Foto: Mauro Fossati

Sus flores naranjas atraen insectos polinizadores, sobre todo mariposas. A su vez, esos insectos posibilitan la llegada de aves insectívoras y las semillas de la planta atraen a aves que se alimentan de granos.

Canchalagua

La canchalagua brinda sus flores, mezcla de blanco y lila, desde la primavera hasta el otoño inclusive. Atraen a pequeños escarabajos y a, su vez, da semillas que son consumidas por aves.

Foto: Romina Galeota Lencina

Da abundante floración y es una muy buena opción para sumar color en cantidad a los balcones porque puede plantarse en macetas.

La importancia de las plantas nativas

Las plantas nativas son cruciales para el ecosistema, no sólo por la identidad que le aportan a un área determinada sino por la posibilidad que brindan para sostener la base fundamental de las ecorregiones a las que pertenecen.

Prosperan más que las plantas exóticas o introducidas porque ya cuentan con adaptación a la región de la que son originarias. Por esa condición, necesitan menos cuidados y toleran más a las plagas que se encuentran en el mismo ecosistema. Por ambas razones, se le deben destinar menos recursos.