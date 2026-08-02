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Milei confirmó que ya decidió quién será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones

El mandatario reveló que tiene decidido su compañero de fórmula, pero por ahora prefiere no revelar su nombre. Además, ratificó su intención de eliminar las Paso

2 de agosto 2026 · 17:55hs
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El presidente Javier Milei aseguró que tiene compañero de fórmula para las elecciones del 2027. 

Foto: Archivo / La Capital.

El presidente Javier Milei aseguró que tiene compañero de fórmula para las elecciones del 2027. 

El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para disputar la reelección en los próximos comicios, aunque optó por mantener en reserva su identidad.

En una entrevista brindada al Diario de Río Negro, el Jefe de Estado sorprendió al ratificar las definiciones políticas del oficialismo de cara al calendario electoral. "Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", reveló el mandatario.

Además, volvió a fundamentar la necesidad de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) debido al gasto público que representan para el Estado.

"Desde incluso antes de ser presidente estoy en contra de las Paso. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe".

>>Leer más: Qué es el "grillete fiscal" que propone Javier Milei inspirado en Estados Unidos

Sobre el plan económico

En el plano económico, el presidente proyectó un ciclo prolongado de expansión y aseguró que las reformas encaradas por su administración permitieron romper años de estancamiento macroeconómico.

"Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones", remarcó Milei.

Ante la consulta sobre el impacto de estas medidas en la vida cotidiana de la ciudadanía, el mandatario analizó: "Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes".

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo situó a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) como la principal prioridad legislativa del gobierno para este semestre, con el objetivo de dotar de blindaje técnico a la entidad y prohibir de forma expresa la emisión monetaria para asistencia fiscal.

"Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses. No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne", argumentó. En esa línea, puntualizó: "Necesitamos blindar a los presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso".

Por otra parte, Milei ponderó las metas alcanzadas en el marco de las conversaciones con los organismos multilaterales de crédito y celebró el nivel de divisas atraídas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), especialmente en las provincias patagónicas.

"Por primera vez en la historia las misiones del FMI no vienen a la Argentina a exigirle condiciones o hacerle reclamos a un Gobierno incumplidor, sino que vienen a respaldar un programa exitoso que además sobrecumple todas las metas", aseveró.

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