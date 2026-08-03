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Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Durante el fin de semana, y en distintas zonas de Rosario, aparecieron dos banderas con mención al presunto jefe de la banda Los Menores

3 de agosto 2026 · 16:14hs
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Matías Gazzani

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas.

Otra vez, y como ya ocurrió en distintas ocasiones en los últimos meses, el prófugo Matías Gazzani fue mencionado en banderas halladas en la vía pública. Primero fue el sábado por la madrugada, donde su nombre apareció en una tela colgada en un salón infantil de la zona sur. El domingo por la noche, tras un balazo contra una vivienda de zona sudoeste, otro trapo refirió al jefe prófugo de la banda Los Menores.

Mientras continúan vigentes las recompensas ofrecidas por los gobiernos de Nación y provincia de Santa Fe, el prófugo Matías Gazzani solo aparece mencionado en banderas callejeras. Generalmente en esos mensajes lo tildan de "sapo", es decir de informante, lo que de alguna manera sugiere que continúa operando desde las sombras.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

Gazzani, rosarino de 30 años, figura como jefe de la banda Los Menores en la causa de la Justicia provincial que tiene a varios imputados como miembros de una asociación ilícita. Tiene pedido de captura desde febrero de 2024 y está a la cabeza de una lista de prófugos más buscados de los cuales la mayoría ya fueron aprehendidos.

Mensajes a Matías Gazzani

Este lunes un vecino de la zona sudoeste denunció el hallazgo de una nueva bandera, que apareció sobre el capot de su auto estacionado en la puerta de su casa de Espinosa al 5500. En horas de la mañana, luego de ver la tela, notó la marca de un disparo sobre el frente de la vivienda.

La bandera mencionaba a Gazzani y al "Gordo Nacho", otro presunto miembro de Los Menores, a quienes los emisores tildaron de "sapos". La vivienda y sus habitantes parecen haber sido elegidos al azar para visibilizar el mensaje mediante la denuncia del hallazgo y la balacera.

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Un episodio similar, aunque sin disparo, se había dado horas antes pero en la zona sur de Rosario. En un salón infantil de calle 503 al 900 este sábado por la madrugada apareció colgada otra bandera con un mensaje destinado a Gazzani.

Prófugo con recompensa

La Justicia provincial solicitó la captura en febrero de 2024 por una investigación sobre venta de drogas y homicidios en la zona noroeste de la ciudad. Pero el perfil público del prófugo cobró mayor relevancia a partir de noviembre del mismo año por el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, exjefe de la barra brava de Central.

>> Leer más: Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

A pesar del pedido de captura provincial, la primera recompensa para atrapar a Gazzani la ofreció el gobierno nacional. Fue el 22 de julio de 2025, cuando el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la suma de 10 millones de pesos. En ese caso fue por un requerimiento de la Justicia federal en relación a una causa sobre venta de drogas.

Tres días después, la provincia triplicó ese monto a través de una resolución propia y así declaró oficialmente al líder de Los Menores como el prófugo más buscado en Santa Fe. El monto se actualizó unos meses después y quedó hasta el momento en 70 millones de pesos.

Más banderas

En los últimos meses Matías Gazzani fue mencionado en varios mensajes hallados en la vía pública, generalmente con la misma modalidad: sobre telas dejadas en la vía pública a la vista de vecinos. Uno de esos hechos derivó en una investigación que avanzó con la imputación de un joven de 18 años por el delito de intimidación pública.

>> Leer más: Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones "residuales" de bandas que tienen a los líderes presos

Ese episodio ocurrió en febrero pasado, cuando un grupo de al menos tres personas colgó en un puente de Circunvalación un mensaje destinado a Gazzani. Por ese hecho fue detenido Uriel M., de 18 años, que unos días después quedó en prisión preventiva por pedido del fiscal David Carizza.

La calificación de intimidación pública, según explicó entonces el fiscal, se debió al considera que la acción de la que habría participado el imputado tuvo la finalidad de "infundir temor e inquietud social". Desde entonces se registraron otros episodios similares, que mantienen el misterio sobre el paradero y la actividad delictiva del jefe prófugo de Los Menores.

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