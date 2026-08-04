Rosario vuelve a ser el epicentro del agro: comienza el Congreso Aapresid 2026

Con más de 100 paneles, 350 disertantes, un fuerte foco en innovación, inteligencia artificial y gestión empresarial, el encuentro reunirá desde este martes a productores, científicos, empresas y referentes internacionales en el Salón Metropolitano

El congreso de Aapresid reunirá hasta el jueves a productores, investigadores, empresarios, funcionarios, startups y especialistas de Argentina y del exterior para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la producción agropecuaria.

Rosario volverá a convertirse desde este martes en el principal punto de encuentro del agro argentino. El Congreso Aapresid 2026 abrirá sus puertas en el Salón Metropolitano con una agenda que combinará ciencia, innovación, negocios, tecnología y sustentabilidad, en una edición que promete ser una de las más convocantes de los últimos años.

Bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, la 34ª edición del encuentro organizado por Aapresid junto a Expoagro reunirá hasta el jueves a productores, investigadores, empresarios, funcionarios, startups y especialistas de Argentina y del exterior para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la producción agropecuaria.

El congreso ofrecerá más de 100 paneles distribuidos en diez auditorios, donde participarán más de 350 oradores nacionales e internacionales. La programación abarcará desde las últimas novedades en manejo agronómico y agricultura regenerativa hasta inteligencia artificial, economía, gestión empresarial, sustentabilidad y políticas para el sector.

“Nos preparamos para una nueva edición de este evento que cobra cada vez más relevancia, tanto para nuestra institución como para el ecosistema productivo y agroalimentario de Argentina y la región”, señaló el presidente de Aapresid, Marcelo Torres.

El dirigente destacó que el encuentro reunirá referentes de distintos países para debatir “los temas que interesan a los productores, desde las últimas tendencias en tecnología y conocimiento agronómico hasta los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta el agro”.

Entre los invitados internacionales sobresalen el especialista estadounidense Chad Lee, de la Universidad de Kentucky, quien abordará estrategias para maximizar el rendimiento del maíz; Christine Morgan, una de las principales referentes mundiales en salud del suelo; Dwayne Beck, pionero de la agricultura regenerativa en Estados Unidos; el brasileño Celso Omoto, especialista en manejo de plagas, y Muhammed Ibrahim, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La agenda también contará con destacados investigadores y consultores argentinos, como Leonardo Coll, Gervasio Piñeiro, Fernando Salvagiotti, Diego Rotili, Wenceslao Tejerina, Alejandro Vera, Mariano Echegaray, David Miazzo y Leonardo De Benedictis.

Una de las principales novedades será la incorporación del eje Gestión Empresarial, pensado para complementar los tradicionales contenidos técnicos con herramientas vinculadas al financiamiento, las inversiones, el liderazgo y la administración de empresas agropecuarias.

“El Congreso reunirá a todos los actores de la cadena agroalimentaria para ofrecer una mirada integral sobre la actualidad y las tendencias del sector, además de generar un espacio para pensar soluciones a los desafíos productivos”, destacó Carolina Meiller, directora adjunta de Prospectiva de Aapresid.

El congreso de Aapresid se realizará en el salón Metropolitano ubicado en Alto Rosario.

Tecnología, IA y startups

La innovación tecnológica volverá a ocupar un lugar central durante las tres jornadas. Este martes desde las 9, la Bolsa de Comercio de Rosario será sede del BCR Agtech Forum, un espacio destinado a vincular startups, empresas, inversores y referentes tecnológicos.

Dentro del Congreso funcionará, además, un Espacio Agtech de 150 metros cuadrados donde empresas emergentes exhibirán desarrollos vinculados con agricultura de precisión, digitalización, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al agro.

Uno de los momentos más esperados será el Agtech Demo Day, previsto para el miércoles por la tarde, cuando distintos emprendimientos presentarán sus proyectos ante un jurado especializado.

Más allá de las conferencias, el congreso buscará consolidarse como un ámbito para generar oportunidades comerciales. Participarán más de cien empresas vinculadas a semillas, genética, protección de cultivos, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, exportación de granos, seguros y servicios financieros.

En paralelo, once entidades bancarias —entre ellas Banco Nación, Banco Santa Fe, Banco Galicia, BBVA, Macro, Santander, ICBC y Banco Municipal de Rosario— presentarán líneas de financiamiento y promociones para productores.

También volverán las rondas de negocios, una iniciativa que conectará empresas, productores, startups e inversores con el objetivo de impulsar alianzas comerciales y nuevos proyectos.

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de una nueva edición del Agtech Forum.

La ganadería gana protagonismo

La ganadería volverá a tener un espacio destacado dentro del Congreso. Durante las tres jornadas se realizarán remates televisados y por streaming que reunirán más de 7.500 cabezas, a cargo de las consignatarias Jáuregui Lorda, Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Rosgan, a través de Pastore y Cía.

La propuesta busca ampliar el perfil del encuentro y consolidarlo también como un espacio de generación de negocios para toda la cadena agroindustrial.

Charlas abiertas al público

Entre las actividades especiales se destacan las Charlas Aaprender, coordinadas por el biólogo y divulgador científico Diego Golombek, que se desarrollarán el miércoles y estarán abiertas al público.

El ciclo reunirá además al enólogo Sebastián Zuccardi, la economista Rosario Campos, el especialista en inteligencia artificial Fredi Vivas y el consultor ganadero Carlos Ojea Rullán, quienes aportarán miradas que trascienden lo estrictamente productivo para reflexionar sobre innovación, conocimiento, liderazgo y futuro.

Fuera de los auditorios, los visitantes podrán recorrer un laboratorio de suelos desarrollado junto al Inta, una galería de investigaciones aplicadas denominada Ciencia a Campo y el espacio Sabores de Santa Fe, dedicado a la gastronomía regional, con demostraciones culinarias en vivo.