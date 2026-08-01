Villarruel retrucó a Santilli y le exigió que "respete el voto popular"

La vicepresidenta señaló al jefe de Gabinete por intentar dañar la institucionalidad. El funcionario le había pedido la renuncia por sus reiterados cuestionamientos a Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel cargó, sin nombrarlo, contra el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.

La disputa entre Victoria Villarruel y Diego Santilli no tiene tregua: la vicepresidenta volvió a echar mano a sus redes sociales para acusar a sectores de la dirigencia tradicional de intentar desestabilizar al gobierno y desconocer el mensaje de las urnas . Previamente, el jefe de Gabinete le había pedido la renuncia por sus reiteradas críticas al primer mandatario, Javier Milei .

Sin nombrarlo directamente, Villarruel calificó a Santilli como uno de los exponentes de la “casta política” y lo acusó de intentar dañar la institucionalidad del país .

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria” , posteó Villarruel en su cuenta de X.

De ese modo, la también titular del Senado nacional reivindicó la fórmula presidencial que compartió con Milei como una respuesta espontánea frente a la hegemonía de esa dirigencia, a la que cuestionó con dureza.

“Fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, sentenció Villarruel respecto de la arremetida previa de Santilli.

El conflicto

El conflicto escaló rápidamente: este viernes, durante una entrevista radial, Santilli cuestionó de modo directo declaraciones de Villarruel y las calificó como exageradas, improcedentes y alejadas de cualquier sentido de responsabilidad institucional.

Incluso sugirió que, si la vicepresidenta considera que su posición es incompatible con el rumbo del gobierno libertario, debería dar un paso al costado y competir por su propio espacio político.

Para el jefe de Gabinete, los mensajes de Villarruel no sólo constituyen agravios sino que contradicen el rol que ocupó acompañando a Milei en la fórmula electoral.

El nuevo capítulo de la interna se abrió horas antes de la cadena nacional del jueves en la que el presidente presentó su proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central (BCRA).

La vice había reaccionado a una publicación de la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza, LLA), quien la acusó de coordinar acciones contra el gobierno junto a la legisladora Marcela Pagano, exintegrante del oficialismo.

Villarruel volvió a criticar a Milei al sostener que siente “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y el exterior”.

Oficialismo en estado de tensión

Lo cierto es que el reciente cruce con el jefe de Gabinete potencia las diferencias que ya venían gestándose en el oficialismo.

Mientras Villarruel sostiene que ciertos actores políticos buscan condicionar al gobierno y frenar su agenda, Santilli insiste en que las críticas públicas de la vice entorpecen la gestión y generan ruido en momentos en que el Ejecutivo necesita cohesión.

El intercambio, lejos de moderarse, abre interrogantes sobre la convivencia interna y el impacto que esas disputas pueden tener en la estabilidad política del oficialismo.