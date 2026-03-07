La Capital | Política | Romina Diez

Romina Diez apoyó a la agrupación Universitarios por la Libertad: "Vamos a terminar con los gerentes del adoctrinamiento"

La diputada nacional brindó su apoyo a los estudiantes del espacio libertario de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR

7 de marzo 2026 · 10:23hs
La diputada nacional Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad (UPL).

La diputada nacional Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad (UPL).

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, apoyó este viernes a Universitarios por la Libertad (UPL), una agrupación estudiantil que se propone "trabajar en pos de una universidad y una educación libre, por y para los estudiantes".

Venimos a dar una pelea clave: enfrentar a los gerentes del adoctrinamiento y terminar con el uso político de los centros de estudiantes. Creemos que tienen que volver a estar en manos de los estudiantes”, dijo la legisladora, tras visitar a los estudiantes en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Agrupación libertaria en la UNR

Este será un año clave en el que se elegirán autoridades en dicha facultad y también en otros establecimientos universitarios de Santa Fe y del país.

“Universitarios por la Libertad es la primera y única agrupación liberal en las universidades. Cuenta con todo el apoyo de La Libertad Avanza para impulsar este cambio y liberar las universidades”, agregó Romina Diez.

“Seguimos creciendo y llevando las ideas de la libertad a cada facultad de Santa Fe y la Argentina. Este proyecto es el movimiento estudiantil liberal más grande de la historia y este año vamos a aumentar nuestra presencia en las universidades”, cerró la diputada nacional, Romina Diez.

