Un repaso por 25 frases de Manuel Belgrano en el Día de la Bandera

belgrano_0.jpeg El Día de la Bandera rinde homenaje al General Manuel Belgrano.

Las 25 frases de Manuel Belgrano

- El miedo sólo sirve para perderlo todo.

- La vida es nada si la libertad se pierde.

- Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado.

- Amo más que ninguno la tranquilidad, pero si la patria no la disfruta, mal la puedo disfrutar yo.

- Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre.

- Fundar escuelas es sembrar en las almas.

- Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso.

- Sin educación, en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos.

- No es lo mismo vestir el uniforme militar, que serlo.

- No busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria.

- Me glorío de no haber engañado jamás a ningún hombre y de haber procedido constantemente por el sendero de la razón y de la justicia, a pesar de haber conocido la ingratitud.

- No hubiese un español que no creyese ser señor de América, y los americanos los miraban entonces con poco menos estupor que los indios en los principios de sus horrorosas carnicerías, tituladas conquistas.

- Nadie me separará de los principios que adopté cuando me decidí a buscar la libertad de la patria amada, y como éste sólo es mi objeto, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy cierto de que seré constante en seguirlos.

- Se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, se les enseñará la doctrina cristiana, a leer, a escribir, coser, bordar, y principalmente inspirarles amor al trabajo, para separarlas de la ociosidad, tan perjudicial o más en las mujeres que en los hombres.

- Método, no desorden; disciplina, no caos; constancia no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia.

- Todo depende y resulta del cultivo de las tierras; sin él no hay materias primeras para las artes, por consiguiente la industria, que no tiene cómo ejercitarse, no puede proporcionar materias para que el comercio se ejecute.

- Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo.

- Parece que la injusticia tiene en nosotros más abrigo que la justicia. Pero yo me río, y sigo mi camino.

- Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres importantes objetos que deben ocupar la atención.

- A quien procede con honradez, nada debe alterarle. He hecho cuanto he podido y jamás he faltado a mi palabra.

- Yo no sé más que hablar la verdad y expresarme con franqueza, esto me lo he propuesto desde el principio de la revolución y he seguido y seguiré así.

- Todas las dificultades se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria.

- El bien público está en todos los instantes ante mi vida.

- Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido.

- Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella.