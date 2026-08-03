Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste

Un hombre resultó herido tras caer de un poste al que había trepado para robar cables. El hecho ocurrió la madrugada del lunes en el barrio 7 de septiembre y la columna que sostiene el cableado se desplomó sobre la vía pública.
Ocurrió en el barrio 7 de Septiembre cuando la columna se desplomó. El hombre resultó con heridas en una pierna y en la cara
Un hombre resultó herido tras caer de un poste al que había trepado para robar cables. El hecho ocurrió la madrugada del lunes en el barrio 7 de septiembre y la columna que sostiene el cableado se desplomó sobre la vía pública.
El incidente fue en Ayala Gauna al 7800, barrio 7 de Septiembre de la zona noroeste de Rosario. El presunto ladrón que había trepado a la columna cayó al piso y tuvo que ser asistido por el servicio de emergencias.
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Los médicos diagnosticaron una fractura en una pierna y en el rostro. En tanto, la columna quedó tendida sobre el suelo del estacionamiento de un complejo de viviendas.
El hecho se registró pasadas las 4 del lunes. En principio la caída del poste no provocó daños en la vía pública ni la interrupción de servicios.
Durante la mañana los vecinos de la zona advirtieron que el cableado continuaba transmitiendo electricidad. En ese marco aguardaron la llegada de autoridades para cercar la zona y evitar peligros mayores.
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