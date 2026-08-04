La esencia rojinegra de los jóvenes de Newell's irrumpió otra vez cuando todo parecía perdido

El papel de Luca Regiardo, Facundo Guch, Josué Reinatti y Thomas Ríos fue decisivo para sumar contra Boca. Pese a sus edades, asumieron la responsabilidad

Newell’s volvió a las fuentes. Por convencimiento y también, es justo decirlo, por necesidad. Luca Regiardo, Facundo Guch y Josué Reinatti se constituyeron, una vez más, en los pilares de un equipo que sumó un valioso empate contra Boca. También Thomas Ríos, quien recién aparece en la primera división.

Todos futbolistas de sus inferiores. De donde surgió Franco Escobar, de vuelta en su casa, con una tarea elogiable el domingo en el Coloso. Y todo eso a pesar de que Jerónimo Russo, habitualmente rendidor, no tuvo un buen partido y a que Jerónimo Gómez Mattar, otro de sangre rojinegra que promete, faltó por una distensión.

Estos futbolistas formados en el club del Parque, varios de ellos de 20 años o menos , fueron los principales responsables de sacar a flote a Newell’s después de un primer tiempo de sufrimiento, a causa del dominio absoluto del conjunto xeneize.

Soportaron la adversidad, la asumieron y reaccionaron. Frente a su público, que pasó del descreimiento a la euforia en un lapso breve, incrédulos en cierto modo de lo que estaban viendo. Es que fue abrupta la forma en que la Lepra revirtió lo que estaba sucediendo dentro del campo de juego.

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La exigencia del partido, la obligación de modificar por completo el desarrollo y el resultado adverso demandaron un control de las emociones que no siempre es sencillo para los más jóvenes. Se requiere carácter. Entendido no solo en el hecho de meter y luchar, sino de animarse, tocar, trasladarla o patear al arco. Aptitudes y acciones que desplegaron los juveniles mencionados. Ninguna novedad.

Los del semillero de Newell's

Regiardo, capitán con 19 años, Guch, de la misma edad, y Reinatti, quien con 23 es joven para el puesto de arquero, ya dieron muestras de lo que son capaces durante el último torneo. Lo mismo Russo, de 21. Cada uno hizo méritos y se ganó un lugar en el equipo.

El hincha se los reconoce y por algo Kudelka los ratifica partido a partido, pese a entender que su plantel es corto y pidió jugadores con trayectoria.

Falto de referentes, el brazalete de capitán recayó en Regiardo desde la temporada pasada. Es atípico para alguien de su juventud. Pero asumió el compromiso como si tuviese varios años en la primera. Ordena, indica, protesta. El domingo le reclamó, en buenos términos, nada menos que a Leandro Paredes, quien pateó fastidioso la pelota al cuerpo de Guch.

Regiardo, la autoridad del capitán

Regiardo creció, junto a varios de sus compañeros, desde el inicio del segundo tiempo ante Boca. Contuvo en el medio y se animó a subir. El gol que convirtió, el primero que hace, fue a partir de una pelota dividida que se llevó y, tras triangular con Ríos, sacó un derechazo que dio en el palo y entró.

La cesión para el gol fue del extremo Ríos. Un futbolista zurdo que jugó de titular por primera ocasión y se animó durante el segundo tiempo a desnivelar en el uno contra uno.

Si de zurdos se trata, el manejo de Guch, desplazándose siempre hacia adelante, fue otra de las variantes ofensivas que tuvo Newell’s cuando finalmente se pudo hacer de la pelota. Su pegada no fue certera cuando buscó el arco a los 50’, pero igual sirvió para que le quede a Cóccaro y logre la igualdad.

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Sí, en cambio, fue preciso y fuerte en ese zurdazo que ejecutó de afuera del área y pasó muy cerca.

Reinatti seguía todo desde lejos, menos preocupado que en la primera etapa, cuando evitó con el pie el gol de Miguel Merentiel. Ya volvería a entrar en acción, cortando centros con seguridad y ubicación. Respuestas que son de costumbre. En los goles de Boca, poco para adjudicarle.

Entre tantos jóvenes, a los 31 años, Escobar es el “veterano” leproso. El lateral los fortaleció a todos a partir de su oficio para defender. Borró de la cancha a Sebastián Villa.

Cuando el partido entraba en la parte final, Kudelka hizo ingresar a dos volantes de 20 años, el debutante Blas Benedetto, de actuaciones relevantes en la reserva, y Valentino Acuña, sobre el que había depositadas expectativas a comienzos de año y que recientemente se descartó su salida a Defensa y Justicia.

El centrodelantero Francisco Scarpeccio, también de 20, forma parte de ese grupo de raíces leprosas, que sabe lo que representa el club y al menos varios de sus integrantes lo defienden como tal. Newell’s se sostuvo en ellos, en este comienzo aceptable de torneo que tuvo sus complicaciones, entre otras cosas por las lesiones.

Cóccaro no tuvo lesión sino una molestia

Matías Cóccaro debió ser reemplazado frente a Boca por una dolencia en el posterior izquierdo. Dejó la cancha y se tomaba la zona. Pero no fue nada más que una molestia. Por lo tanto, se encontrará a disposición para la visita que realizará Newell’s el domingo a Florencio Varela para medirse con Defensa y Justicia.

El autor del primer gol rojinegro contra Boca (2-2), que ya había anotado en el primer partido de la Lepra en condición de local, ante Talleres (1-0) de penal, provocó algo de susto con su salida el domingo, teniendo en cuenta los antecedentes de lesiones musculares del plantel.

Pero no es nada grave. El uruguayo sintió la molestia y se lo cambió para no arriesgarlo. Desde este martes, que es cuando el plantel volverá a entrenar, tras el descanso del lunes, tendrá varios días hasta el domingo para recuperarse por completo.