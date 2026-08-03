Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

La quinta edición del evento reunió a 40 marcas locales durante cinco días en la ex Rural. Hubo descuentos, visitantes de otras provincias y compras en cuotas y efectivo

Más de 100 mil personas recorrieron el Rosario Outlet durante los cinco días que permaneció abierto en la ex Rural del parque Independencia. La quinta edición del evento cerró este domingo con ventas por $1.860 millones , consolidándose como una de las principales propuestas comerciales de la ciudad para impulsar el consumo de indumentaria fabricada por marcas locales.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Rosario, reunió a 40 empresas rosarinas que ofrecieron ropa deportiva, urbana, infantil y calzado con descuentos de hasta el 50% y precios desde los $3.000.

El balance oficial destacó que el evento volvió a posicionarse como el outlet más grande de la región y como una herramienta para sostener la actividad de la industria textil local, en un contexto de caída del consumo y dificultades para el sector.

La edición de invierno tuvo una particularidad: coincidió con el cierre del resumen de las tarjetas de crédito, por lo que muchas marcas incorporaron promociones de hasta tres cuotas sin interés .

Sin embargo, según informaron desde el municipio, una parte importante de las operaciones se realizó en efectivo, modalidad elegida por muchos compradores para acceder a descuentos adicionales.

El movimiento comercial también se vio favorecido por las vacaciones de invierno. Además del público rosarino, llegaron visitantes de distintas localidades de Santa Fe y del norte de la provincia de Buenos Aires que aprovecharon el receso para realizar compras.

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La propuesta incluyó además un patio gastronómico, que convirtió al predio en un paseo para muchas familias durante el receso escolar.

Un impulso para la industria textil

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, sostuvo que el Outlet Rosario se consolidó como una política pública para fortalecer la producción local.

"Estamos muy contentos con esta quinta edición, en la que el esfuerzo se multiplicó como consecuencia de la realidad económica del país. El Outlet Rosario reactiva la industria textil local, genera empleo, mueve la economía de la ciudad y le ofrece a la gente la posibilidad de acceder a ropa y calzado de calidad a buenos precios", afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Producción, Sabrina Brachetta, destacó el crecimiento que tuvo la propuesta desde su creación.

"Ver estos números, con fábricas vendiendo, familias enteras y vecinos de Rosario y de localidades cercanas que eligieron venir para llevarse indumentaria hecha por rosarinos demuestra la confianza que el público y las empresas depositan en el Outlet", señaló.

Un evento que ya movilizó medio millón de personas

El Outlet Rosario nació en agosto de 2024 en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), con la participación de apenas 18 marcas. Desde entonces fue creciendo en convocatoria y superficie hasta instalarse en la ex Rural.

La edición anterior, realizada en abril de este año, había marcado un récord con 140 mil visitantes y ventas por $1.992 millones.

Con los resultados obtenidos este fin de semana, el evento acumula cinco ediciones, alrededor de 500 mil visitantes y un volumen de ventas cercano a $8.600 millones, según datos de la Municipalidad.

En un escenario atravesado por la retracción del consumo y las dificultades que enfrenta la industria textil, el municipio volvió a presentar al Outlet como una herramienta para estimular las ventas de las empresas rosarinas y acercar productos a precios de fábrica a los consumidores.