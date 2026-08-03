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Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé

Los móviles policiales acompañaron con sirenas y balizas encendidas al auto en el que llevaban a una niña que estaba inconsciente y sufría convulsiones

3 de agosto 2026 · 08:51hs
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Los policías que participaron del operativo de acompañamiento a la beba que había sufrido un serio percance de salud

Foto: Policía de Santa Fe.

Los policías que participaron del operativo de acompañamiento a la beba que había sufrido un serio percance de salud
Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé

Policías de la Brigada Motorizada y del Comando Radioeléctrico de Rosario realizaron un operativo de asistencia y acompañamiento a una familia que llevaba en auto a una beba que sufría convulsiones. La historia tuvo un final feliz, ya que la niña pudo ser asistida a tiempo en un sanatorio donde se recupera

Según fuentes oficiales, todo sucedió el domingo poco después de las 16, cuando los agentes realizaban tareas de patrullaje en bulevar Oroño y Garibaldi.

En ese momento, se les acercó un automóvil Nissan con una pareja. Esas personas les dijeron a los policías que llevaban a su hija de un año y medio que sufría convulsiones y estaba inconsciente.

Cómo fue el operativo de apoyo ante emergencia médica

Ante esa situación emergencia, los policías implementaron un operativo de acompañamiento del auto particular en el que realizaban cortes de calles a medida que avanzaban haciendo sonar las sirenas.

>> Leer más: Policías asistieron con maniobras de resucitación a una beba que se había ahogado

Así pudieron llegar hasta el sanatorio ubicado en Alvear y Rioja. Allí la criatura recibió las atenciones de urgencia con las primeras maniobras de reanimación con las que pudo ser estabilizada.

Los policías que participaron en el operativo fueron, en primer término, Claudia Risso y Damián Bonaldi, y luego se sumaron en colaboración Luciano Tudino y Facundo Luna.

Agradecimiento de la familia de la beba

Una vez que el susto pasó, una tía de la beba agradeció en redes sociales el trabajo de los policías, y lo hizo en éstos términos: “Quiero agradecer a este gran grupo humano, al inspector Luciano Tudino, a la policía Claudia, a sus compañeros y a los de la policía motorizada... hoy tuvimos una emergencia médica con mi sobrina de un año y ellos actuaron con rapidez y eficacia, nos abrieron paso y nos guiaron en pocos minutos al sanatorio de niños. Al llegar al nosocomio ya nos estaban esperando los médicos y enfermeras que habían sido alertados por la policía. Ahora mi sobrina está bien y sigue en tratamiento. Inmensamente agradecida por su gran labor. Gracias infinitas!”.

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