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Boom de la movilidad sustentable: patentaron más de 2.500 autos eléctricos en el primer semestre

Movilidad sustentable: datos oficiales de la Administración Provincial de Impuestos (API) demuestran un salto marcado en unidades híbridas y eléctricas

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

4 de agosto 2026 · 06:10hs
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La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos.

La movilidad sustentable con base eléctrica en la región va camino a romper todos los récords de patentamiento. Datos suministrados por la Administración Provincial de Impuestos (API) indican que durante el primer semestre del año fueron 2.531 los autos eléctricos e híbridos patentados en la provincia, lo que demuestra un salto abrupto en relación a períodos anteriores. La proyección promete romper todos los récords. El año pasado se habían patentado 1.750 coches con estas modalidades. Todos ellos gozan del beneficio de la exención en el pago del tributo por 10 años y representan un fenómeno que vino para quedarse. Ahora, el debate gira en torno a la logística de carga eléctrica en las rutas que atraviesan Santa Fe.

A junio de este año, los eléctricos exentos en el pago de la patente (beneficio válido por 5 años) tuvieron en los modelos ciento por ciento impulsados bajo este sistema a 103 unidades. Mientras tanto, los híbridos representaron 2.428 coches con propulsión entre nafta y batería eléctrica.

Este fenómeno se viene acentuando mes a mes, en el marco de una economía desafiante y con cambios en la oferta de cero kilómetro a raíz de las importaciones y la llegada de diversas marcas. En este universo, en su gran mayoría son de origen asiático y ya cuentan con sucursales en Rosario.

>>Leer más: Rosario registró 7 autos eléctricos e híbridos por día durante el primer trimestre del año

Suba significativa

Si se tiene en cuenta tan solo el año 2022, el salto es significativo. Ese año se registraron 622 unidades en toda la provincia, mientras que el año pasado ya se había registrado un salto importante a 1.750 coches de impulsión eléctrica o híbrida. Ahora, en tan solo seis meses del 2026, fueron 2.531 a junio pasado.

Rosario encabeza este proceso, con 648 autos inscriptos sólo en los tres primeros meses de este año (desde el 1º de enero al 31 de marzo), cifra que superó con creces el registro de 2024, cuando hubo 524 en ese mismo período. En 2025, hubo 869 patentamientos. Rosario, con más del 40 por ciento del patentamiento de toda la provincia, también volvió a superar los registros anteriores a lo largo de este 2026.

La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos.

La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos.

La ley provincial 13.781 promulgada en 2018 establece que la API no cobre patente al menos diez años a los vehículos eléctricos y alternativos. Un imán para muchos que piensan en el recambio de auto, o en el sueño de subirse a un cero kilómetro.

>>Leer más: Se duplicó el patentamiento de vehículos eléctricos en Santa Fe

Logística en las recargas, el paso que viene

Justamente el artículo 7º de la mencionada ley, impone planificar un sistema de recarga de baterías y que incluya la creación de la figura Estaciones de Recarga Eléctrica (ERE), en sus diferentes tipos y modalidades. Y se encomendaba a la Secretaría de Energía analizar la incorporación de las denominadas "smart grids" o redes inteligentes, como sistemas de alimentación bidireccional entre el vehículo y la red o el hogar, así como de energías renovables generadas o acumuladas de forma distribuida o descentralizada.

En junio pasado, el diputado socialista Joaquín Blanco presentó en Agroactiva junto al ministro de Medio Ambiente Enrique Estévez su proyecto de un sistema provincial de infraestructura para la electromovilidad, junto a un régimen provincial de tarifa diferencial para la movilidad eléctrica.

Estos proyectos buscan acompañar y fortalecer ese crecimiento de la movilidad eléctrica. Por ejemplo, toda persona que tenga un vehículo eléctrico que lo cargue en la red eléctrica en la madrugada, fines de semana o feriados, tendrá un descuento del 50 por ciento de la tarifa.

>>Leer más: Ya circula en Rosario el primer auto eléctrico urbano artesanal con tarjeta verde

La idea de la carga nocturna es que puedan hacerse en una franja horaria que no compita con el comercio y la industria ni sobrecargue la demanda. Y en sintonía con el artículo 7º de la ley 13.781, el diputado provincial socialista también presentó un proyecto para garantizar que la red de carga sea accesible, interoperable y esté distribuida en todo el territorio provincial.

La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos.

La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos.

En Rosario hay alrededor de 7 a 9 estaciones y puntos públicos o semipúblicos de carga eléctrica para vehículos, distribuidos en YPF, concesionarios y shoppings. Un porcentaje aún bajo en relación a las 85 estaciones de servicio que expenden combustibles a base de hidrocarburos.

Varios expertos en la materia sostienen que la puesta en marcha de una red de carga eficiente no pasa exclusivamente por crear nuevas terminales o cargadores en las expendedoras.

La pregunta a resolver es si existe una capacidad existente en el sistema eléctrico para abastecer cargas en forma simultánea y masiva. Si bien es cierto que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) viene desarrollando un ambicioso plan de inversiones (más de 47 mil millones de pesos en el último periodo) y tiene proyectado poner en marcha nuevas estaciones transformadoras, este dilema es un punto a resolver.

La visión de un experto

El exsecretario de Energías Renovables santafesino y extitular de Movi Rosario Maximiliano Neri explicó que cada vehículo eléctrico que se carga en nuestra ciudad demanda aproximadamente de la red eléctrica la potencia necesaria para suministrar a un hogar promedio. "Esto significa que la infraestructura eléctrica será desafiada y por eso debemos trabajar para adelantarnos construyendo políticas que transformen esto en una oportunidad. Si esos mismos vehículos son cargados en los periodos del día en los cuales los consumos de energía son bajos, lo cual se da a la madrugada, no solamente estaremos evitando la sobre exigencia de la red por evitar el solapamiento de consumo de energía, sino que además podemos generar una oportunidad para la EPE de comercializar más energía en un momento en cual su infraestructura esta ociosa", argumentó el especialista en movilidad, para agregar: "Por último también es importante destacar que un vehículo eléctrico es mejor salud pública, menor emisión de gases de efecto invernadero pero también es mas competitividad económica ya que si esta tecnología se aplica a escala los sectores de la economía que usen esta tecnología tendrán menos costos y por ende una estructura de costos mas eficiente en su empresa".

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