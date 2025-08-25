La Capital | Política | Karina

Milei se mostró junto a Karina tras el escándalo de corrupción: "Los de enfrente quieren romper todo"

Si bien el presidente no habló de las supuestas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, apuntó fuertemente contra la oposición

25 de agosto 2025 · 17:26hs
En medio del escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei

En medio del escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei, el presidente se mostró junto a su hermana este lunes

El presidente Javier Milei participó de la inauguración del nuevo edificio de Corporación América y se mostró junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, tras el escándalo por las presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad. Si bien no habló de las acusaciones de corrupción, apuntó contra la oposición.

En el acto inaugural del nuevo edificio de Corporación América, el jefe de Estado no habló explícitamente de la polémica originada por la filtración de los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo donde se denunció un presunto circuito de coimas en el Gobierno que involucran a la secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Sin embargo, en su discurso rozó el tema al contestar las críticas de quienes señalaron que al Poder Ejecutivo le falta política para enfrentar este tipo de crisis.

No es que al Gobierno le falte política; no le falta política, están los de enfrente que quieren romper todo”, aseguró el presidente señalando a la oposición.

>>Leer más: Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Durante su discurso, el mandatario hizo una mención especial a Guillermo Francos, de quien dijo que “le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están apostando para romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento".

Además, el mandatario señaló: “Más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, que era previsible, esto es como es el Ajedrez, las negras también juegan. Están los de enfrente que quieren romper todo. Al político demagogo no le importa prender fuego el país y gobernar sobre las cenizas. Ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país”.

“No me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer en dos meses?”, dijo el presidente en alusión a los próximos comicios.

Sobre su paso por Corporación América

Fuera del discurso estrictamente político y coyuntural, Milei habló sobre la empresa en la que trabajó quince años y que este lunes inauguró un nuevo edificio. “Mi paso por Corporación América fue clave para desarrollar mi amor por el sector privado. Esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo. Este nuevo edificio es una nueva prueba de ello. Quiero agradecer a todo el equipo de Corporación América por seguir invirtiendo en nuestro país", expresó el mandatario.

“Tanto del sector público como del privado debemos ahondar esfuerzos para que el único objetivo sea sacar el país adelante. Del lado del Estado creamos las condiciones para que ustedes les vaya bien. Si el sector privado es la locomotora, el sector público deberá sacar las malezas".

Noticias relacionadas
El podcast de Ricardo Lorenzetti sale todos los lunes a las nueve y se puede escuchar por Spotify

El podcast de Ricardo Lorenzetti: la lucha por la igualdad

La Justicia Electoral sorteó el orden de aparición de los partidos en la Boleta Única de Papel, que debuta en las elecciones nacionales.

Elecciones 2025: definieron el orden de los partidos en la Boleta Única de Papel en Santa Fe

Gabriel Chumpitaz busca un nuevo período en la Cámara de Diputados

Gabriel Chumpitaz desafía al gobierno nacional y al kircherismo con un debate

Eduardo “Lule” Menem trabaja codo a codo con Karina Milei y quedó en la mira tras el escándalo en la ANDIS.

Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Ver comentarios

Las más leídas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Lo último

Fútbol Femenino de AFA: Central ganó tres puntos que le sirven para las dos tablas

Fútbol Femenino de AFA: Central ganó tres puntos que le sirven para las dos tablas

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación pública

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación pública"

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

En Acindar denunciaron que una contratista retiró equipos de la planta de Villa Constitución. En Ternium, en San Nicolás, escala el conflicto ante la posibilidad de una parada del alto horno

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación pública
Política

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación pública"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

Ovación
La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba
OVACIÓN

La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

Un equipo que jugó contra Central y Newells en primera se fue al descenso y volverá a su liga regional

Un equipo que jugó contra Central y Newell's en primera se fue al descenso y volverá a su liga regional

Uno de los técnicos argentinos más ganadores renunció al equipo donde acaba de asumir por los malos resultados

Uno de los técnicos argentinos más ganadores renunció al equipo donde acaba de asumir por los malos resultados

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Ovidio Lagos, 200 años después: una visita teatralizada en los rincones de La Capital

Ovidio Lagos, 200 años después: una visita teatralizada en los rincones de La Capital

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición
Policiales

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"