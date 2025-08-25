Milei se mostró junto a Karina tras el escándalo de corrupción: "Los de enfrente quieren romper todo"

En medio del escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei, el presidente se mostró junto a su hermana este lunes

El presidente Javier Milei participó de la inauguración del nuevo edificio de Corporación América y se mostró junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina , tras el escándalo por las presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad. Si bien no habló de las acusaciones de corrupción, apuntó contra la oposición.

En el acto inaugural del nuevo edificio de Corporación América, el jefe de Estado no habló explícitamente de la polémica originada por la filtración de los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo donde se denunció un presunto circuito de coimas en el Gobierno que involucran a la secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Sin embargo, en su discurso rozó el tema al contestar las críticas de quienes señalaron que al Poder Ejecutivo le falta política para enfrentar este tipo de crisis.

“ No es que al Gobierno le falte política; no le falta política, están los de enfrente que quieren romper todo ”, aseguró el presidente señalando a la oposición.

Durante su discurso, el mandatario hizo una mención especial a Guillermo Francos, de quien dijo que “le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están apostando para romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento".

Además, el mandatario señaló: “Más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, que era previsible, esto es como es el Ajedrez, las negras también juegan. Están los de enfrente que quieren romper todo. Al político demagogo no le importa prender fuego el país y gobernar sobre las cenizas. Ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país”.

“No me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer en dos meses?”, dijo el presidente en alusión a los próximos comicios.

Sobre su paso por Corporación América

Fuera del discurso estrictamente político y coyuntural, Milei habló sobre la empresa en la que trabajó quince años y que este lunes inauguró un nuevo edificio. “Mi paso por Corporación América fue clave para desarrollar mi amor por el sector privado. Esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo. Este nuevo edificio es una nueva prueba de ello. Quiero agradecer a todo el equipo de Corporación América por seguir invirtiendo en nuestro país", expresó el mandatario.

“Tanto del sector público como del privado debemos ahondar esfuerzos para que el único objetivo sea sacar el país adelante. Del lado del Estado creamos las condiciones para que ustedes les vaya bien. Si el sector privado es la locomotora, el sector público deberá sacar las malezas".