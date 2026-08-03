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Polémica en Luzu TV: una bailarina de "Pasión de Sábado" denunció que se burlaron de ella

Kiara Delko apuntó contra Luzu TV por ironizar con un video junto a sus abuelos. También le reclamó una reflexión a Nicolás Occhiato

3 de agosto 2026 · 09:46hs
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La fuerte respuesta de la bailarina de Pasión de Sábado tras un comentario en Luzu TV

La fuerte respuesta de la bailarina de Pasión de Sábado tras un comentario en Luzu TV

Una bailarina de "Pasión de sábado" quedó en el centro de una polémica con Luzu TV tras denunciar que fue objeto de burlas durante una emisión del programa "Antes que nadie". Se trata de Kiara Delko, quien cuestionó al ciclo por ironizar con un video que había publicado en TikTok mostrando la emoción de sus abuelos al verla bailar en televisión.

El episodio ocurrió el viernes, cuando el panel del programa reprodujo el video y realizó comentarios en tono humorístico. La situación generó la reacción de la joven, que publicó un extenso descargo en sus redes sociales y acusó al ciclo de ridiculizar su trabajo como bailarina.

Qué pasó en Luzu TV

Durante una emisión de "Antes que nadie", el panel encabezado por Diego Leuco reaccionó a un video de TikTok en el que Kiara mostraba a sus abuelos en la tribuna de Pasión de sábado.

>> Leer más: Fernando Burlando aseguró que Flor Peña podría demandar a Luzu TV y Nico Occhiato

"Tenemos este caso hermoso para ver de abuelos orgullosos", comentó el panelista Martín Dardik, conocido como Trinche. Luego agregó: "No es una diplomatura, pero está ahí, ahí cerquita", mientras en el estudio se escuchaban risas de los presentes, entre ellos Diego Leuco, Yoyi Francella y Muni Seligmann.

El video original estaba acompañado por una frase que decía: "Mis abuelos me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta de quién no lo hacía".

El descargo de la bailarina

Tras la viralización del fragmento, Kiara publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que expresó su malestar. "Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona", escribió.

La joven explicó que no se dedica exclusivamente a un estilo de danza y que atraviesa un proceso de formación permanente.

>> Leer más: Nico Occhiato tiró indirectas en el cierre de transmisión de Luzu TV desde el Mundial 2026

"Soy una bailarina en formación constante, versátil, y trabajo todos los días para seguir mejorando. No me considero la mejor, estoy lejos de eso, pero sí sé el sacrificio, la disciplina y las horas que hay detrás de cada video y de cada oportunidad", sostuvo.

Además, lamentó que se naturalicen las burlas hacia quienes intentan desarrollarse profesionalmente en el ámbito artístico. "Me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza, especialmente sabiendo lo difícil que es vivir del arte en nuestro país", señaló.

El mensaje para Nicolás Occhiato

En otra parte del descargo, la bailarina diferenció las críticas de las descalificaciones públicas. "No espero que a todos les guste cómo bailo; las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona", afirmó.

Luego decidió dirigirse directamente a Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV y pareja de la bailarina Flor Jazmín Peña.

"Teniendo tan de cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina", escribió.

Y concluyó: "Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien. Como comunicadores, creo que tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten".

La repercusión en redes

El cruce rápidamente se volvió viral y el nombre de Luzu TV se convirtió en tendencia en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre los límites del humor y el rol de los comunicadores al momento de reaccionar a contenidos publicados por otras personas.

Hasta el momento, ni Nicolás Occhiato ni los integrantes de "Antes que nadie" realizaron declaraciones públicas sobre el episodio.

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