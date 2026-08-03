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A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Jerónimo Fernández Bobbio tuvo una lesión cervical. Lo operaron en un centro médico de la ciudad y falleció. La familia pide respuestas

3 de agosto 2026 · 11:16hs
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Jero Fernández Bobbio

"Jero" Fernández Bobbio, un apasionado del rugby, y su mamá 

"Un año de silencio, de duelo, de preguntas sin respuestas...no elegimos este camino pero sentimos que la verdad es necesaria. No para buscar venganza ni sembrar odio, sino para que nunca más otra familia tenga que pasar por esto". Soledad, la mamá de Jerónimo Fernández Bobbio, quien murió en Rosario durante una intervención quirúrgica por una lesión que tuvo jugando al rugby, expresó con estas palabras el dolor inmenso que atraviesa a la familia, a un año del inesperado fallecimiento del joven. El deportista, de 18 años, que entrenaba desde chico en el Club CRAI, en la capital santafesina, murió durante una operación programada de fractura de clavícula derecha.

La investigación judicial, que se lleva adelante en Rosario, se inició de oficio después de una reunión que mantuvo la Fiscalía Regional con la familiares de la víctima, quienes tienen dudas sobre lo que pasó en la madrugada del 29 de julio de 2025.

El caso está a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la carátula de averiguación de causa de fallecimiento. El 31 de agosto está previsto que una junta médica evalúe detalladamente la historia clínica de Jerónimo.

Leer Más: Dolor en el mundo del rugby santafesino: murió un jugador tras una cirugía de clavícula en Rosario

Recuerdo y búsqueda de la verdad

Hace un año, la muerte de "Jero", un querido jugador y estudiante de Abogacía, conmovió al mundo del rugby. Junto a sus padres, había ingresado al Hospital Italiano de Rosario para ser intervenido por una lesión. En las fotos que se publicaron en Instagram, se veía al deportista de buen ánimo esperando para ser intervenido. Según sus seres queridos, nadie les advirtió con precisión sobre posibles riesgos de vida en ese procedimiento. La muerte del deportista devastó a la familia, a sus amigos y jugadores de otros clubes.

En su momento, La Capital se puso en contacto con directivos del centro médico, quienes señalaron que"el cuadro era delicado" y se requirió del "uso de un quirófano de alta complejidad y un equipo de especialistas". Las expectativas, desde ya, dijeron oportunamente desde la institución médica, estaban centradas en que el joven superara con éxito la intervención para luego iniciar una rehabilitación y volver a jugar. De hecho, el propio Jerónimo había expresado en sus redes el deseo de pasar por esta operación para volver a entrenar y seguir practicando el deporte que tanto amaba desde que era niño.

La investigación

De acuerdo a los datos que estudia la Justicia, la fractura que sufrió Jerónimo fue el martes 24 de junio de 2025 durante un partido de rugby que el CRAI disputó con CRAR, en la ciudad de Rafaela.

El hombro se le hinchó y le provocó un gran dolor. La historia clínica detalla los estudios, el tipo de lesión y las indicaciones médicas que se le hicieron: tomografía y resonancia, luxación esternoclavicular posterior derecha y, por ser una patología de baja incidencia, un tratamiento “sintomático y ortopédico”: antiinflamatorios, inmovilización y reposo.

Como no había mejorías y pasaron varios días se hizo una consulta en Rosario y se programó la intervención quirúrgica.

El hecho se investiga como averiguación de causa de fallecimiento. La investigación fue iniciada de oficio por parte de la Fiscalía Regional Rosario. La fiscal Piazza Iglesias, que tiene a cargo esta tarea, pertenece a la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos.

La investigación se inició tiempo después de la muerte. Ya se tomaron testimonios al personal médico y no médico del hospital y se secuestraron las historias clínicas.

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