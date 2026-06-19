Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

El gobierno de Santa Fe terminó de coordinar el dispositivo de seguridad del 20 de junio, que incluirá despliegue para prevenir disturbios

En vísperas de la visita del presidente Javier Milei , el gobierno de Santa Fe confirmó este viernes que el operativo de seguridad contará con tres anillos de control para el acto del Día de la Bandera en Rosario . El despliegue apunta a prevenir disturbios.

Fuentes oficiales indicaron que habrá unos 350 policías santafesinos en servicio alrededor del Monumento a la Bandera . Mientras tanto, sindicatos locales y otras organizaciones tienen previsto realizar una marcha contra el gobierno nacional para llegar hasta la zona donde se realizará la ceremonia oficial. Los ánimos están caldeados debido a la posible llegada de una comitiva que puede incluir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , imputado por enriquecimiento ilícito.

El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira , remarcó que la labor de las fuerzas de seguridad terminó de planificarse este jueves de acuerdo a las órdenes de la Casa Militar . Según explicó al día siguiente, el despliegue será similar al que se hizo en 2024 , la última vez que el primer mandatario asistió a la conmemoración del 20 de junio.

El funcionario anticipó que el operativo se programó desde las 6 de la mañana de este sábado . De esta manera, los policías santafesinos y agentes federales estará en servicio incluso desde antes del amanecer para vigilar el parque nacional a la Bandera y zonas aledañas.

Pereira apuntó que el anillo más alejado se implementará a unas seis cuadras del lugar del acto. Esto implica que los manifestantes citados en la plaza Pringles se cruzarán con la policía en el camino hacia el Monumento.

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En lo que respecta a la tarea de las fuerzas provinciales, Pereira detalló que los agentes utilizarán motocicletas y drones para controlar las actividades del 20 de junio. También habrá personal de infantería asignado a vigilar la zona principal del homenaje al general Manuel Belgrano.

El acto comenzará a las 10 de la mañana, cuatro horas después del inicio del operativo de seguridad. Milei encabezará la ceremonia acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin en la primera fila de autoridades. Entre otras actividades, el presidente les tomará el juramento de lealtad a la bandera a un grupo de cadetes, algo que también hizo dos años atrás.

Milei, Adorni y Villarruel, a la sombra de Belgrano

El viaje a Rosario no sólo aparece como un tema principal en la agenda política nacional por la posibilidad de que Adorni vuelva a mostrarse públicamente en medio de las críticas y los pedidos de renuncia bajo sospechas de corrupción. También se sumó el anuncio de la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel, una de las que cuestionó al jefe de Gabinete.

Fuentes vinculadas a la organización del acto señalaron que la funcionaria es persona no grata para los encargados de protocolo en la Casa Rosada. No sólo la excluyeron de la lista de invitados para repartir unas 400 sillas alrededor del mástil mayor del Monumento Nacional a la Bandera. También les remarcaron a sus pares locales que deben derivarles cualquier consulta al respecto para coordinar la ceremonia.

A pesar del rechazo entre las máximas figuras del Poder Ejecutivo, Villarruel aseguró que estará en Rosario este sábado. "Es mi segunda casa y cuna de mi familia paterna", comentó a través de redes sociales.

Fuera de los chispazos políticos, el acto comenzará con el izamiento de la bandera. Después se interpretarán el himno a la enseña patria y el himno nacional. El personal de las fuerzas de seguridad se formará alrededor de la proa del Monumento, donde Milei, Pullaro y Javkin pronunciarán sus respectivos discursos conmemorativos.