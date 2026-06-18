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Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

La vicepresidenta anunció el viaje para el 20 de junio a pesar de que no estaba prevista su participación en el acto que encabezará el presidente Javier Milei

18 de junio 2026 · 07:39hs
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Victoria Villarruel asistió a la ceremonia de 2025 en el Monumento.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Victoria Villarruel asistió a la ceremonia de 2025 en el Monumento.

La vicepresidenta Victoria Villarruel despejó las dudas sobre sus planes para el Día de la Bandera en medio de los preparativos para el acto principal en el Monumento. "El sábado estaré en Rosario", anunció este miércoles en la recta final de la organización de los festejos del 20 de junio.

Aunque el presidente Javier Milei no le envió una invitación oficial para participar en la ceremonia junto a autoridades provinciales y municipales, la exdiputada nacional decidió viajar este fin de semana de todos modos. Así lo confirmó a través de un breve mensaje publicado a la noche en redes sociales.

La funcionaria no aclaró si asistirá a la ceremonia que se llevará a cabo a la mañana. Por el momento, sólo comentó: "Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez, a orillas del río Paraná".

Villarruel estará en Rosario el Día de la Bandera

Luego de un par de días en los que cobraron fuerza los rumores sobre su exclusión de la lista de invitados que maneja el equipo de protocolo de la Presidencia de la Nación, Villarruel hizo pública su respuesta sobre el tema. Una vez más, destacó que Rosario es su "segunda casa" y la "cuna" de su familia paterna.

La vicepresidenta estuvo en la ciudad hace un mes y justamente fue por motivos familiares. En aquella ocasión viajó para asistir a una misa en la Catedral por el quinto aniversario de la muerte de su papá, Eduardo Villarruel.

>> Leer más: Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Aunque no fue una actividad oficial, la titular del Senado de la Nación no dejó pasar la ocasión para expresar sus diferencias con el gobierno y criticó indirectamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito. "Todos estamos esperando la declaración jurada", comentó mientras se retiraba del templo.

Pasadas varias semanas desde aquel episodio, los protagonistas pueden convertir a Rosario en el escenario de la interna del gobierno. Milei ya confirmó su presencia en el acto oficial y resta saber si el vocero presidencial lo acompañará en medio de las dudas sobre su continuidad en el cargo. Atenta a esta situación, Villarruel anunció su visita por cuenta propia y la cuerda que la une con la Casa Rosada se tensó un poco más.

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