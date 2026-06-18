Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Política
Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis
Economía
La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
La Ciudad
Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
Economía
El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo
Economía
El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año
Política
Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni
Política
El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado
Policiales
Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo
Policiales
Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
Policiales
Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
Economía
Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
La Ciudad
Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso
Policiales
Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª
Policiales
Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
La Ciudad
Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño
Política
La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner