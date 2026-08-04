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Femicidio en barrio Agote: una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

El crimen sucedió en un departamento de Crespo al 500. La víctima tenía unos 30 años y la policía apresó a su pareja en Sarmiento y Pellegrini

4 de agosto 2026 · 07:12hs
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Femicidio en barrio Agote. Sucedió en el primer piso del edificio de Crespo 516

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Femicidio en barrio Agote. Sucedió en el primer piso del edificio de Crespo 516
Efectivos de la Policía de Investigaciones trabajan en el departamento de Crespo al 500

Foto: Archivo

Efectivos de la Policía de Investigaciones trabajan en el departamento de Crespo al 500, donde ocurrió el femicidio.

Una mujer de 31 años fue asesinada de un puntazo en el cuello en un departamento de Crespo al 516, en barrio Luis Agote. La hipótesis preliminar indicaba que el caso se está investigando en primer término como femicidio y la policía detuvo a un hombre de 23 años pareja de la víctima en Pellegrini y Sarmiento.

Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores en el lugar del crimen indicaban que vecinos escucharon, alrededor de la 1de hoy, una fuerte discusión entre un hombre que sería pareja de la víctima y quien en principio huyó del lugar, pero se halló su pasaporte.

Según trascendió, el hombre fue detenido poco después por la Policía de Investigaciones en Pellegrini y Sarmiento. La policía de Rosario trabajaba esta madrugada en el lugar, donde los investigadores hallaron un puñal cerca del cuerpo que habría sido utilizado como arma. De acuerdo con los datos preliminares, la víctima fue identificada como Débora Giuliana Bordón y su novio ahora detenido como Axel Alejandro M.

Primer testimonio tras el femicidio

Un vecino de la cuadra brindó su testimonio a los móviles de televisión y radio que cubrían el hecho. "Alrededor de la 1.30 se escucharon gritos de auxilio. Me vestí y salí de mi departamento para ver qué pasaba. Me encontré con una vecina. Bajamos hasta el primer piso y ya no se escuchaba nada. Salieron otros vecinos del piso y quedaba un solo departamento que era el del que venían los gritos. A todo esto, otra mujer ya había llamado al 911 y a los pocos minutos ya estaban los policías acá", contó el joven.

>> Leer más: Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia Civarelli: "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas"

El habitante del edificio manifestó que no conocía mucho a la pareja protagonista de esta historia. "El muchacho vivía acá, pero no tenía mucha relación con nadie. No sabemos si eran novios formales o qué relación tenían. Ella no vivía acá. El muchacho era el que habitaba el departamento, debe tener unos 22 o 23 años y trabajaba en un bar, y ella tendría unos 30 años".

"Me llamó la atención de que se dejaran de escuchar los gritos. Así que procedí a pasar por el balcón y cuando me asomé vi el cadáver que estaba enrollado en una sábana. El arma estaba clavada en el cuello; la degolló", señaló el vecino. Al ser consultado si hubo algún antecedente por hechos de violencia en torno a la misma pareja, el testigo sostuvo que "los vecinos contaron que habían escuchado un altercado durante el fin de semana pasado", agregó.

La investigación de este caso quedó a cargo de la fiscal a fiscal Anabel Cerutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género en Rosario?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.

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