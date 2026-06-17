Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento a la Bandera: "Teníamos que terminarlo nosotros"

La restauración del principal símbolo patrio de Rosario se completó tras más de una década de interrupciones y cambios de gestión nacional

El gobernador y el intendente inauguraron las obras del Monumento a la Bandera

Después de años de andamios, vallados y obras inconclusas, el Monumento a la Bandera volvió a mostrarse este miércoles en todo su esplendor. El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin encabezaron la inauguración de la restauración y puesta en valor del principal emblema de Rosario , una intervención que demandó más de 4.000 millones de pesos y que la provincia decidió finalizar tras la paralización de los trabajos bajo la órbita nacional.

El acto se realizó a pocos días de una nueva conmemoración del Día de la Bandera y contó con la presencia funcionarios provinciales, legisladores y alumnos de cuarto grado que participaron de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera.

La imagen del Monumento sin chapas, andamios ni obradores fue uno de los aspectos más destacados de la jornada. Durante su discurso, Pullaro remarcó el valor simbólico de recuperar uno de los espacios más representativos de la ciudad y del país. "No nos merecíamos nosotros los argentinos y los que vivimos en esta ciudad el obrador, las chapas y los andamios quitándole belleza a esta obra magnífica", sostuvo el mandatario.

El gobernador recordó que la restauración acumulaba años de retrasos e interrupciones y destacó la decisión política de asumir la finalización de los trabajos con recursos provinciales.

"Necesitábamos tomar una decisión y lo hicimos con recursos de todos los santafesinos", afirmó.

Además, vinculó la concreción de la obra con la administración de los fondos públicos. "Cuando se administra con austeridad los recursos públicos y no se roba, las obras se pueden hacer. En Santa Fe lo estamos demostrando", señaló.

“Si era el Obelisco lo hubieran recubierto en oro”

En tanto, el intendente Javkin puso el foco en las demoras que sufrió la restauración y vinculó la historia reciente del Monumento con una disputa más amplia entre el interior productivo y el poder central.

>> Leer más: Tras más una década de espera, se inaugura la restauración del Monumento a la Bandera

"Si hubiera sido el Obelisco, lo hubieran recubierto en oro, pero el Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario tuvo que esperar cuatro gobiernos nacionales y no se terminó", afirmó.

El jefe municipal recordó que la puesta en valor demandó casi once años de espera y cuestionó que el avance de los trabajos dependiera, muchas veces, del interés circunstancial que despertaba la celebración del Día de la Bandera.

"Pasaban los 20 de junio y, dependiendo de si asistía o no el presidente o la presidenta de la Nación, se pagaban un par de certificados y se empujaba un poquitito la obra o no se la empujaba", sostuvo.

Javkin reveló además que fue una conversación con Pullaro la que terminó destrabando definitivamente la situación. "El gobernador me dijo una mañana: 'Terminemos nosotros el Monumento, lo vamos a hacer nosotros. Basta. Este 20 de junio el Monumento tiene que estar listo y tiene que estar inaugurado'", relató.

Las obras, una por una

El gobernador Pullaro y el intendente Javkin fueron los encargados de inaugurar la puesta en valor del Monumento. Las obras comprendieron distintos sectores del edificio. Las intervenciones comenzaron en la zona del Propileo, el altar donde se rinde homenaje a los mártires por la patria; las escalinatas del patio cívico, que une ambos cuerpos arquitectónicos; el basamento de la torre central, alrededor de la cual se eleva un importante grupo escultórico realizado por los artistas Alfredo Bigatti y José Fioravanti, y la fuente del sector de la proa.

>> Leer más: Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Entre las intervenciones más relevantes se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura. También se restauraron la llama votiva y los elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.

Asimismo, se completó la restauración del mirador, incluyendo la recuperación de estructuras metálicas y la terminación del ascensor.

Otro de los frentes de obra se desarrolló en la llamada Fuente de las Proas, donde se realizaron tareas de impermeabilización, renovación de cañerías, instalación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. La intervención incorporó además una rampa de acceso para personas con discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad del espacio.

inauguración monumento

Los trabajos también incluyeron la renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, completando una puesta en valor integral del conjunto monumental.

Los trabajos quedaron en manos de la la empresa Dyscon S.A., cuya propuesta resultó seleccionada en la licitación para la realización de las obras. Del proyecto participaron también especialistas en restauración con una destacada trayectoria en la recuperación de edificios de valor patrimonial en la ciudad.

>>Leer más: Al final, las obras en el Monumento estarán terminadas antes del próximo Día de la Bandera

Una historia dentro de otra historia

El Monumento a la Bandera se inauguró oficialmente el el 20 de junio de 1957. La construcción del edificio demandó catorce años de trabajo en los que tuvo que atravesar problemas de provisión de materiales, recortes presupuestarios, crisis políticas nacionales y hasta el trágico terremoto de Caucete, que destruyó las canteras de piedra sanjuaninas seleccionadas originalmente para el exterior del edificio.

La historia de los trabajos de restauración también tuvo sus bemoles, al punto que trascendió cuatro gestiones presidenciales.

El 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Las obras se licitaron en agosto, pero quedaron a mitad de camino por falta de financiamiento. Luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30 por ciento de lo proyectado.

En marzo del 2018, el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Sin embargo, eso no ocurrió.

A comienzos de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió culminar los trabajos, pero todo quedó en veremos.

A mediados de 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro y el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, acordaron que se retomaban las obras y se iban a financiar desde el gobierno nacional. Con el parate de todo 2024 por falta de pago, en 2025 se encendía una luz de esperanza, que se volvió a desvanecer por falta de fondos de Nación. Finalmente, a fines de marzo de este año la provincia se hizo cargo de finalizar los trabajos, a los que les faltaba un 30% de ejecución.

>> Leer más: Promesa de lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos de todo el país

El ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, destacó que el Estado asumió una deuda de $1.456 millones con la empresa contratista y destinó otros $2.600 millones para concluir la restauración.

"Recuperar el Monumento a la Bandera era una responsabilidad histórica. Estamos hablando del principal emblema patrio del país y de uno de los espacios públicos más representativos de Santa Fe”, sostuvo al momento de anunciar la fecha de inauguración de la recuperación del edificio.

En ese sentido, remarcó, “la provincia demostró estar a la altura de la importancia que tiene este monumento histórico para los argentinos y particularmente para los rosarinos, porque pudimos terminar los trabajos en tiempo récord tras la paralización dispuesta por el Gobierno nacional”.

Durante la jornada se habilitará la fuente de la proa, que quedará encendida de manera permanente. En tanto, por la tarde se realizará el encendido de la nueva iluminación ornamental. Todo sucederá en medio de las promesas de lealtad a la Bandera que, este año, se realizarán en un edificio completamente restaurado.