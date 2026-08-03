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Thomas Ríos: "Hacía bastante que esperaba esta oportunidad en Newell's"

El juvenil tuvo frente a Boca su bautismo desde el arranque y comentó que Kudelka le pidió que “tenía que correr y que juegue simple”

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

3 de agosto 2026 · 19:52hs
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Thomas Ríos jugó las tres primeras fechas de Newells en el Clausura.

Leo Vincenti

Thomas Ríos jugó las tres primeras fechas de Newell's en el Clausura.

Cuando a veces se critica de manera despiadada el trabajo que se realiza en las inferiores, tanto de Malvinas como de Bella Vista, aparece siempre un nombre que acalla las voces y deja sorprendido a propios y extraños. Este último domingo, Thomas Ríos agrandó esa lista con un debut soberbio como titular de Newell's, en el Coloso y ante ni más ni menos que Boca Juniors.

“Estoy contento a nivel individual, pero también en lo grupal. Hicimos un partidazo, lo dimos vuelta, pero nos quedamos un poco amargados porque no se nos dio el resultado” remarcó el juvenil, con gusto agridulce por un muy buen desempeño propio pero con la amargura de no haberse podido quedar con los tres puntos.

“Nos empataron en una jugada aislada, pero hicimos un gran encuentro” agregó.

Ríos, de estilo picante y explosivo, subrayó las diferencias que hubo en el rendimiento del equipo antes y después del entretiempo. “Nos costó un poco en la primera etapa, pero pudimos ajustar ciertas cuestiones para el complemento. Le agarramos la mano a los delanteros de Boca y tuvimos una muy buena tarea”, explicó.

El tirón de orejas del entrenador en el descanso, después de un arranque flojo en líneas generales que derivaron en que Newell’s no pateara al arco en la primera parte, fue clave para el resurgir de la Lepra. “Creo que en la primera parte no hicimos las cosas mal, pero teníamos que corregir varias cosas, sobre todo el hecho de ir hacia adelante”, dijo.

“En el segundo nos manejamos mejor y pudimos dar vuelta transitoriamente el resultado”, expresó.

“Fue mi primer partido como titular y me sentí bien, muy contento. Mis compañeros me apoyan en todo y ahora lo que queda es seguir mejorando”, manifestó el delantero, en un repaso de lo que fue su primera experiencia desde el comienzo en un partido de primera división con la camiseta rojinegra.

La satisfacción de jugar en el Coloso

“Es una sensación hermosa poder jugar en el Coloso con toda la gente. Estoy muy contento. Desde el primer minuto uno repasa lo que le sucedió en el camino. Pensé en mí familia y en mis amigos, quienes estuvieron siempre para que esto se de. Hacia bastante que buscaba esta oportunidad”, agregó.

“Queda una semana completa para el próximo partido y para trabajar buscando llevar al equipo lo más alto posible”, añadió el juvenil.

>> Leer más: El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newell's

“En la semana, siempre se corrigen las deficiencias que tenemos en los partidos”, explicó el futbolista, sobre la forma de trabajo del plantel de Kudelka.

Para el cierre, dejó los primeros conceptos que tuvo el entrenador para el que fue su debut desde el arranque. “Kudelka me dijo que como estaba el partido tenía que correr. Además, que juegue tranquilo y simple. Pude hacer alguna buena jugada para ayudar al equipo”, manifestó.

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