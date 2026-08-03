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Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

La comisión retoma una agenda marcada por un desarrollo de usos mixtos en microcentro, la restauración de una casona y una nueva torre de oficinas en Pichincha

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

3 de agosto 2026 · 06:30hs
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Los tres temas que tratará el Concejo reflejan una agenda que combina inversión privada

Los tres temas que tratará el Concejo reflejan una agenda que combina inversión privada, preservación patrimonial y planificación urbana.
Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

La comisión de Planeamiento del Concejo Municipal de Rosario comienza el segundo semestre con una agenda marcada por tres proyectos estratégicos ubicados en el centro y su área de influencia: un desarrollo de usos mixtos para el microcentro, la restauración de la casona Cullen Poggi y la autorización final de una nueva torre de oficinas en Pichincha.

Después del receso invernal, los ediles retomarán la actividad con el debate de tres expedientes que para Fabrizio Fiatti, presidente del Bloque oficialista, "reflejan una agenda que combina inversión privada, preservación patrimonial y planificación urbana", ejes que prometió que marcarán el trabajo de la comisión durante la segunda mitad del año.

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Microcentro

Uno de los principales expedientes que comenzará a debatirse es el desarrollo de usos mixtos que bordeará la esquina de Corrientes y Santa Fe donde se encuentra la galería Plaza Roma, integrando oficinas, viviendas, locales comerciales y un nuevo espacio de acceso público, con acceso desde ambas calles.

El desarrollo contempla un edificio de viviendas sobre calle Santa Fe, cuya altura respetará la consolidación edilicia del sector y se integrará tanto con la galería Plaza Roma como con las construcciones linderas desde el punto de vista arquitectónico.

El proyecto, llamado Quon y llevado adelante por Sinergia Desarrollos Urbanos, tal como señalan en su presentación los desarrolladores, plantea "revitalizar el interior de manzana, aportar actividad diurna y nocturna, incorporar espacios públicos y semicubiertos de calidad", y mejorar la imagen urbana del sector "sin comprometer las condiciones ambientales de las viviendas linderas ni del propio conjunto".

"Este tipo de desarrollos forma parte de la revitalización del área central que venimos impulsando para Rosario. Nos interesa que haya inversión, pero también que esa inversión contribuya a generar mejores espacios públicos, más actividad y una ciudad más integrada. Cuando el desarrollo privado dialoga con el entorno y aporta valor urbano, crece la ciudad", manifestó Fiatti.

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Casona Cullen Poggi

Por otra parte, la comisión retomará el tratamiento de un convenio patrimonial para la restauración de la casona Cullen Poggi, ubicada en Oroño y Urquiza, y que plantea restaurar y recuperar la casona de la esquina, construyendo detrás de la misma un edificio de viviendas que alcance la altura de los edificios existentes sobre Oroño y sobre Urquiza.

El expediente ingresa en esta semana al Concejo Municipal con una propuesta de convenio patrimonial que según el oficialismo cuenta con el visto bueno tanto del Programa de Preservación Patrimonial de la Municipalidad como así también de la Comisión de Preservación del Patrimonio. Depende entonces de los Concejales darle luz verde para que las obras puedan llevarse a cabo.

"Creemos que el crecimiento de la ciudad no puede darse a costa de perder nuestro patrimonio, sino integrándolo. En este caso se compatibiliza una inversión importante con la preservación de una casona emblemática, respetando además las alturas consolidadas del sector. Ese equilibrio es el camino que buscamos para Rosario", consideró el concejal de Creo.

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Pichincha

Por último, ingresará al Palacio Vasallo un proyecto que está en su etapa final de ejecución para la autorización definitiva de una torre de oficinas en Pichincha. Se trata de Nordlink Point PWP, edificio que se está terminando de construir en la esquina de Santiago y Brown.

Es un edificio de 8 plantas de oficinas que para el Ejecutivo jerarquizará la zona, construido con parámetros de sustentabilidad que buscan minimizar la huella de carbono, sistemas de eficiencia térmica, paneles solares, entre otros. A su vez, el desarrollo cuenta con tres subsuelos de cocheras, locales comerciales en su planta baja y una plaza de esquina.

Con este proyecto, el Concejo terminará de dar tratamiento a un desarrollo para el cual autorizó previamente su construcción y que retorna en su etapa final para su aprobación definitiva.

"Rosario necesita reglas claras para seguir creciendo. Nuestro desafío es seguir impulsando inversiones que mejoren la ciudad, preserven su patrimonio y generen espacios urbanos de mayor calidad." cerró Fiatti.

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