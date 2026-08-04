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Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Las unidades del transporte de pasajeros pasaron de 8 años de antigüedad a 5 en solo tres años. Sumarán 90 colectivos a GNC a fin de año

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

4 de agosto 2026 · 06:10hs
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Rosario redujo la antigüedad de su flota y sumó 316 unidades en los últimos tres años.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Rosario redujo la antigüedad de su flota y sumó 316 unidades en los últimos tres años.

En los últimos tres años, la flota del transporte urbano de pasajeros sumó 316 colectivos cero kilómetro. Y en este mismo periodo los colectivos pasaron de 8 años a 5 años de antigüedad, lo que consolidó un proceso de renovación inédito en los últimos años. El rejuvenecimiento entre los 690 coches que componen la totalidad del sistema, significa que más del 43 por ciento de los colectivos tendrá menos de 3 años de uso. A fin de año, llegarán 90 colectivos impulsados a GNC.

La reducción en la antigüedad de la flota se viene dando en forma progresiva pero a buen ritmo a lo largo del último trienio. A lo largo de 2023 y 2024 se incorporaron 56 colectivos cero kilómetro para las empresas Movi y Rosario Bus. Los coches fueron destinados a algunas de las líneas más utilizadas del sistema, como la 103 y la 153, y se atendieron además solicitudes de vecinos y vecinas de diferentes barrios de la ciudad.

>>Leer más: Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Durante el año pasado, el sistema de colectivos sumó 130 unidades, para renovar por completo la flota de las líneas 107, 112, 122, 131, 132, 134, 135 y 142. Además, se llevó a cabo la renovación total de la línea K, permitiendo retirar de circulación los trolebuses modelo 1994, un hecho histórico para la movilidad de la ciudad.

Y a lo largo de este año en curso, ya se incorporaron 40 coches para reforzar el servicio de las líneas 142 y 122. En los próximos meses se sumarán otros 90 colectivos nuevos impulsados a GNC. En todos los casos con mejoras en su tecnología y confort, permitiendo un mayor cumplimiento de los cuadros horarios y generando un gran impacto en la calidad del sistema. De este total, 45 serán adquiridos por la empresa Rosario Bus y 45 para Movi.

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Como resultado de estas incorporaciones, el cien por ciento del sistema es accesible e inclusivo, ya que todas las unidades son piso bajo, facilitando el ascenso, traslado y descenso de todas las personas. Además, la totalidad de sistema cuenta con aire acondicionado y calefacción.

>>Leer más: Suman 12 colectivos para renovar las líneas 142 y K del transporte urbano de pasajeros

Primeras unidades a GNC

Con una inversión de unos 16 mil millones de pesos, los 90 coches que se sumarán durante el segundo semestre del año serán impulsados en su totalidad a GNC, y todos provienen de importaciones de origen asiático. Se trata de un hecho inédito en la historia del sistema de transporte local. Luego de efectuar diversas pruebas en la ciudad, ambas empresas prestatarias avanzaron en la compra de estos coches, que pasarán a representar el 15 por ciento de la flota de 690 unidades.

El salto cualitativo de estas incorporaciones al sistema pasan por una ecuación distinta en los costos. El ítem del combustible abarata los costos casi en un 50 por ciento en relación a la impulsión a gasoil, por lo que el impacto aliviana la sostenibilidad del sistema por parte de el gobiernos municipal, teniendo en cuenta que fueron eliminados los subsidios nacionales hace ya casi tres años.

El municipio incorporará 45 nuevos coches a GNC cero kilómetro a partir de la primer quincena de octubre.

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Y está el otro beneficio. El impacto positivo también se genera en lo ambiental, ya que reduce en un 50 por ciento la contaminación sonora, junto con una notable disminución en las emisiones de carbono, dióxido de carbono y óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, obteniendo un 40 por ciento de ahorro en el costo total de la operación.

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Estos coches incorporan además mayor tecnología al servicio, a través un nuevo sistema de giro de las ruedas, capacidad de frenado, suavidad de la caja y el sistema de climatización; y una notable disminución del ruido y las vibraciones.

>>Leer más: Rosario tendrá 130 colectivos nuevos en la calle a fines de mayo

Por lo beneficios mencionados, el uso de GNC en unidades del transporte urbano de pasajeros comienza a ser cada vez más habitual en diferentes puntos del país y el continente, con experiencias ya implementadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Mendoza, entre otras ciudades.

Trabajos en la subestación transformadora de la Línea K

Durante el año 2024 y 2025, el municipio realizó la renovación de la línea K y posteriormente, para acompañar las mejoras, comenzaron los trabajos de mantenimiento sobre la subestación transformadora que suministra energía a los coches. Se encuentra en la plaza Santa Rosa, en la intersección de Corrientes y San Juan, es subterránea y fue creada cuando inició el servicio, siendo fundamental para su funcionamiento.

Con el objetivo de evitar filtraciones de agua y el paso de la humedad, en primera instancia se están llevando a cabo trabajos de excavación y retiro de suelo en el techo y las paredes laterales, para luego avanzar en las reparaciones e impermeabilizaciones. Y, por último, el rellenado, la instalación de riego, el cableado y la terminación.

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