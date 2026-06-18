Movilización multisectorial en rechazo a la visita de Milei al Monumento a la Bandera

Algunos sindicatos y agrupaciones marcharán hasta el acto que encabezará el presidente, pero otros gremios de peso no adhieren. Reunión de Seguridad para el operativo

El presidente Javier Milei estuvo presente el 20 de Junio de 2024 en el Monumento a la Bandera.

Algunos sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos convocaron a una marcha y un acto alternativo para este sábado, en coincidencia con el acto oficial por el Día de la Bandera que encabezará el presidente Javier Milei . Se espera una jornada tensa en las inmediaciones del Monumento a la Bandera.

La coalición multisectorial a la que se suman sectores del peronismo, como el Movimiento Evita , marchará por las calles para manifestar su rechazo a las políticas implementadas por el gobierno nacional. "Milei vendepatria, no sos bienvenido", difundieron en el Evita a través de un flyer.

La convocatoria, que busca visibilizar el creciente malestar del movimiento obrero, fue fijada para las 9 en la plaza Pringles. Luego marcharán a las inmediaciones del Monumento a la Bandera, donde se desarrollará el acto oficial que contará con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , además del presidente y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

La protesta fue organizada tras una reunión a principios de la semana de la multisectorial sindical , la cual logró agrupar a una diversidad de sectores, en su gran mayoría que no están enrolados en la CGT.

Entre los gremios participantes se encuentra Dragado y Balizamiento de Rosario, trabajadores del transporte, camioneros, recolectores, portuarios, ferroviarios y marítimos, Aceiteros de Rosario y empleados estatales de ATE. Todos denuncian que las políticas de Milei afectan directamente el empleo, los salarios y la actividad productiva del país.

Pero hay un grueso de sindicatos que no adhieren, como los docentes Amsafé y del Sadop. Probablemente tenga que ver con que la manifestación parece virar hacia el repudio más que a una marcha en reclamo por algo puntual.

Los organizadores mantienen expectativas de convocatoria. Prevén que, en los días previos a la jornada, se incorporen nuevas agrupaciones políticas y sociales, ampliando el alcance de la manifestación.

Este jueves se reúnen autoridades de Casa Militar -encargada de la seguridad del presidente-, fuerzas federales y la Policía de Santa Fe para definir el operativo.