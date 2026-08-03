Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

En el marco de los Juegos Suramericanos, se encendió en Rosario este domingo el reloj del portal frente al Monumento Nacional a la Bandera

Cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. El gobernador Pullaro y el intendente Javkin, en la puesta en marcha del reloj.

La provincia de Santa Fe entró este domingo en los últimos 40 días para los XIII Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollarán en tres ciudades, y en Rosario se encendió el reloj del Portal Suramericano, frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La actividad comenzó con una nueva parada del Tour Suramericano, con propuestas deportivas y recreativas, y continuó con la presentación de Música para Volar. El cierre llegó con el encendido del contador que desde ahora marcará cuánto falta para el 12 de septiembre.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que llegar a esta instancia implicó un enorme desafío por la magnitud de las obras y los tiempos de ejecución. “Hoy vemos el estadio multipropósito, las piletas, la remodelación del Parque Independencia y las obras en muchos clubes de Rosario. Lo mismo sucede en Santa Fe y Rafaela, con una inversión única”, afirmó.

Pullaro puso especialmente el foco en lo que quedará después de la competencia: “Esto nos va a permitir dejar un legado con los mejores valores del deporte, la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo”. Y agregó: “Tenemos que empezar a sentir los Juegos como propios y ser cada día más protagonistas. No las autoridades, sino cada uno de los ciudadanos de la provincia”.

Juegos Suramericanos para "mostrar a Rosario"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, sostuvo que los Juegos serán “un momento para mostrar Rosario al mundo y recibir con el corazón de la ciudad, mostrando con orgullo todo lo que podemos hacer. Toda la ciudad va a vivir los Juegos. Vamos a recibir a mucha gente y vamos a tener una experiencia única en la historia de Rosario”, aseguró.

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De la actividad también participaron la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Vinculación Institucional de la Provincia, Julián Galdeano; el intendente de Venado Tuerto, Lionel Chiarella; y los voceros de los Juegos: Federico Angelini, Virginia Coudannes y Mauricio Basso. También estuvieron presentes embajadores deportivos de Santa Fe 2026, entre ellos Vanina Correa, histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol; Laura Del Colle, exarquera de Las Leonas; y Juan Ignacio Gallardo, deportista de karate.

Un símbolo para la ciudad

El Portal inaugurado hoy tiene más de ocho metros de altura, siete metros de ancho y un reloj central de tres metros. Su función irá cambiando junto con el evento: hasta el 12 de septiembre mostrará la cuenta regresiva; durante la competencia funcionará como medallero, con los resultados y las posiciones de los países; y después quedará como pantalla para la ciudad y recuerdo permanente de los Suramericanos.

El diseño también remite directamente a los Juegos. La estructura reproduce la forma de la medalla oficial, lleva en sus laterales las banderas de Argentina y de Santa Fe y tiene un podio en su base, donde vecinos y visitantes podrán fotografiarse.

Para recibir Santa Fe 2026, la provincia invierte más de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana, con un financiamiento externo de 75 millones otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.

Tres ciudades, una cuenta regresiva

Rosario fue la primera en encender su Portal. “El 16 en Santa Fe y el 19 en Rafaela vamos también a encender estos relojes para que la ciudadanía empiece a incorporar el modo Juegos Suramericanos”, anticipó Pullaro. En ambos casos, el encendido coincidirá con el paso de la Antorcha Suramericana.

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Tal como lo publicó asLaCapitalxs, los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de este año, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

Rosario es la ciudad de la provincia que mayor cantidad de deportes albergará durante la competencia. Las otras dos sedes del evento deportivo son Santa Fe y Rafaela.

Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo importantísimo para la ciudad: el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex-Batallón 121 donde tendrán lugar las actividades acuáticas y se alojarán las delegaciones deportivas. De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares.

En cuanto a las obras, desde la provincia seguraron que ya alcanzan Rosario, Santa Fe y Rafaela un 90% de avance. Se completaron trabajos claves en estadios multipropósito, pistas de BMX, skate, velódromos, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y la Villa Suramericana.