La Capital | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

En el marco de los Juegos Suramericanos, se encendió en Rosario este domingo el reloj del portal frente al Monumento Nacional a la Bandera

3 de agosto 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. El gobernador Pullaro y el intendente Javkin

Cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. El gobernador Pullaro y el intendente Javkin, en la puesta en marcha del reloj.

La provincia de Santa Fe entró este domingo en los últimos 40 días para los XIII Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollarán en tres ciudades, y en Rosario se encendió el reloj del Portal Suramericano, frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La actividad comenzó con una nueva parada del Tour Suramericano, con propuestas deportivas y recreativas, y continuó con la presentación de Música para Volar. El cierre llegó con el encendido del contador que desde ahora marcará cuánto falta para el 12 de septiembre.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que llegar a esta instancia implicó un enorme desafío por la magnitud de las obras y los tiempos de ejecución. “Hoy vemos el estadio multipropósito, las piletas, la remodelación del Parque Independencia y las obras en muchos clubes de Rosario. Lo mismo sucede en Santa Fe y Rafaela, con una inversión única”, afirmó.

Pullaro puso especialmente el foco en lo que quedará después de la competencia: “Esto nos va a permitir dejar un legado con los mejores valores del deporte, la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo”. Y agregó: “Tenemos que empezar a sentir los Juegos como propios y ser cada día más protagonistas. No las autoridades, sino cada uno de los ciudadanos de la provincia”.

Juegos Suramericanos para "mostrar a Rosario"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, sostuvo que los Juegos serán “un momento para mostrar Rosario al mundo y recibir con el corazón de la ciudad, mostrando con orgullo todo lo que podemos hacer. Toda la ciudad va a vivir los Juegos. Vamos a recibir a mucha gente y vamos a tener una experiencia única en la historia de Rosario”, aseguró.

>>Leer más: Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento

De la actividad también participaron la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Vinculación Institucional de la Provincia, Julián Galdeano; el intendente de Venado Tuerto, Lionel Chiarella; y los voceros de los Juegos: Federico Angelini, Virginia Coudannes y Mauricio Basso. También estuvieron presentes embajadores deportivos de Santa Fe 2026, entre ellos Vanina Correa, histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol; Laura Del Colle, exarquera de Las Leonas; y Juan Ignacio Gallardo, deportista de karate.

Un símbolo para la ciudad

El Portal inaugurado hoy tiene más de ocho metros de altura, siete metros de ancho y un reloj central de tres metros. Su función irá cambiando junto con el evento: hasta el 12 de septiembre mostrará la cuenta regresiva; durante la competencia funcionará como medallero, con los resultados y las posiciones de los países; y después quedará como pantalla para la ciudad y recuerdo permanente de los Suramericanos.

El diseño también remite directamente a los Juegos. La estructura reproduce la forma de la medalla oficial, lleva en sus laterales las banderas de Argentina y de Santa Fe y tiene un podio en su base, donde vecinos y visitantes podrán fotografiarse.

Para recibir Santa Fe 2026, la provincia invierte más de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana, con un financiamiento externo de 75 millones otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.

Tres ciudades, una cuenta regresiva

Rosario fue la primera en encender su Portal. “El 16 en Santa Fe y el 19 en Rafaela vamos también a encender estos relojes para que la ciudadanía empiece a incorporar el modo Juegos Suramericanos”, anticipó Pullaro. En ambos casos, el encendido coincidirá con el paso de la Antorcha Suramericana.

>>Leer más: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

Tal como lo publicó asLaCapitalxs, los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de este año, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

Rosario es la ciudad de la provincia que mayor cantidad de deportes albergará durante la competencia. Las otras dos sedes del evento deportivo son Santa Fe y Rafaela.

Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo importantísimo para la ciudad: el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex-Batallón 121 donde tendrán lugar las actividades acuáticas y se alojarán las delegaciones deportivas. De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares.

En cuanto a las obras, desde la provincia seguraron que ya alcanzan Rosario, Santa Fe y Rafaela un 90% de avance. Se completaron trabajos claves en estadios multipropósito, pistas de BMX, skate, velódromos, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y la Villa Suramericana.

Noticias relacionadas
Cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. La pileta de nado, una de las dos con las que cuenta el complejo, que tiene capacidad para 450 espectadores en tribunas modulares. 

Juegos Suramericanos: el Centro Acuático Provincial llena sus piletas y está casi listo

La Sole interpreta la canción oficial de Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Juegos Suramericanos: la historia detrás del tema oficial que canta La Sole

Soledad Pastorutti, interprete y una de las compositoras de Late el Sur, la canción de los Juegos Suramericanos. 

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

Ver comentarios

Las más leídas

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Lo último

El gobierno otorgó un bono de $50.000 a militares y fuerzas federales

El gobierno otorgó un bono de $50.000 a militares y fuerzas federales

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, habló de la decisión consensuada con el club

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna
Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe
La ciudad

Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña
Policiales

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

Milei sobre las familias con deudas: Nadie les puso una pistola en la cabeza
Economía

Milei sobre las familias con deudas: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Ovación
Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay
Ovación

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Jeremías Ledesma tras el triunfo de Central: Nos salió lo que habíamos preparado

Jeremías Ledesma tras el triunfo de Central: "Nos salió lo que habíamos preparado"

Policiales
Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña
Policiales

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

La Ciudad
Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe

Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos
Política

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario
La Ciudad

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

Milei redobló su ataque contra Lula: Es un ladrón, un corrupto y un presidiario
Política

Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente
Salud

Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario
La Ciudad

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas
La Región

Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas
La Ciudad

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario
La Ciudad

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos
Policiales

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Milei confirmó que ya decidió quién será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones
Política

Milei confirmó que ya decidió quién será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones

En dos años subió un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en Rosario
Política

En dos años subió un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en Rosario

El golf de Rosario despide a una leyenda: último adiós a Jorge Nicolosi
La Ciudad

El golf de Rosario despide a una leyenda: último adiós a Jorge Nicolosi

Ignacio Trucco: La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña

Por Alvaro Torriglia
Economía

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Por Silvia Carafa
La Ciudad

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca
La Ciudad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe
La Región

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas
La Ciudad

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura

Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín
La Ciudad

Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín