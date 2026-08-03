Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

La joven estaba desaparecida desde el 24 de junio. Se la había visto en Córdoba y Santiago del Estero. Finalmente apareció en Florianópolis

Micaela Albornoz , la mujer de 32 años que abandonó su casa el 24 de junio, apareció en Florianópolis en Brasil y en buen estado de salud, según confirmó el gobierno de Santa Fe. La mujer era intensamente buscada por las fuerzas de seguridad.

El pasado 24 de junio Albornoz se fue de su casa en el barrio Tablada de la zona sur de Rosario y sus familiares le perdieron el rastro. Desde entonces, las marchas para reclamar su aparición se replicaron y hasta este lunes 3 de agosto hubo una movilización en la sede de gobernación.

Luego de seguirle el rastro, a 40 días de su desaparición , la mujer fue hallada en Florianópolis , una localidad del sur de Brasil, en buen estado de salud. Ahora resta saber cómo y cuándo será trasladada.

La encargada de romper el silencio fue la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes , que confirmó que encontraron a la mujer y que está en el Consulado Argentino en Florianópolis.

Coudannes agregó que Albornoz llegó al consulado pidiendo ayuda para llegar a San Pablo, presentando el DNI de su vecina, que era rastreado por Ministerio de Justicia y Seguridad. "Esto permitió su identificación, que luego fue corroborada mediante sus huellas dactilares", dijo la vocera. Con el hallazgo confirmado, el caso quedó en manos de la Justicia que analiza los pasos a seguir para el resguardo de Micaela y el encuentro con su familia.

Micaela Albornoz apareció en Florianópolis y la Provincia realiza gestiones para garantizar que se encuentra en buenas condiciones de salud.

Actualmente se encuentra en el Consulado Argentino en Florianópolis, donde llegó pidiendo ayuda para trasladarse a San Pablo. Allí presentó… — Virginia Coudannes (@VirCoudannes) August 3, 2026

La búsqueda de Micaela Albornoz

Micaela Albornoz desapareció el 24 de junio. Eran cerca de las 9.30 salió de su casa en Becquer al 500 bis y su familia le perdió el rastro. Al dar a conocer la búsqueda, el círculo cercano alertó que la mujer padecía problemas de salud mental y que había estado internada.

La familia reclamaba por su aparición y la fiscalía comenzó la búsqueda, mientras tanto Claudia, madre de Micaela, recibía llamadas extorsivas que se hacían pasar por secuestradores de su hija.

En ese contexto, avanzó la búsqueda que tuvo varios capítulos. En Rosario una vecina dijo haberla visto vomitando en Vera Mujica y Centeno, mientras que días más tarde de su desaparición se encontraron prendas de ella en la zona del Parque de la Independencia. Esas prendas hicieron que Claudia genere la teoría que su hija había caído en las manos de una red de trata de personas.

Familiares y amigos de Micaela Albornoz se habían manifestado este mediodía frente a Gobernación. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

A casi un mes de su desaparición, los investigadores detectaron movimientos de su cuenta bancaria en la capital de Córdoba, lo que redireccionó la búsqueda a dicha provincia. A raíz de esto, la provincia de Santa Fe ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quienes aporten datos para el hallazgo.

Córdoba, Entre Ríos, Santiago y Brasil

En Córdoba fue demorada por la policía, pero a las pocas horas Micaela fue liberada. Y logró salir de Córdoba. Ese ida y vuelta revivió la teoría de la familia de que había sido víctima de un red de trata de personas.

Con cada noticia que se conocía de Micaela, la familia salía a la calle para reclamar por su aparición. "Se está haciendo complicado encontrarla, por eso le pedimos que pidan ayuda a la federal, queremos a Gendarmería controlando las rutas, porque mi hermana se está moviendo de una provincia a la otra y no hay ni un control que la frene", había dicho Eliana, hermana de Micaela, a un mes de su desapición.

Sobre finales de julio fue vista en Cañada Rosquín, en el oeste de Santa Fe. La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34.

El último dato de Micaela Albornoz fue publicado el 28 de julio cuando la mujer compró pasajes de colectivo con el DNI de una vecina. El destino era Santiago del Estero, pero se investiga un viaje a Entre Ríos días antes de viajar al norte argentino.

Hasta el momento era lo que se sabía del recorrido de Micaela Albornoz y este 3 de agosto fue hallada cuando se presentó con DNI falso en el consulado argentino en Florianópolis.