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El PRO juega para incorporar a La Libertad Avanza a Unidos en Rosario

Cristian Cunha propone la integración de los libertarios al frente oficialista en la ciudad para consolidar un bloque opositor a la izquierda. Resistencias y tiempos

23 de abril 2026 · 11:25hs
Unidos quiere retener la intendencia y el PRO piensa en sumar a La Libertad Avanza

La Capital / Celina Mutti Lovera

Unidos quiere retener la intendencia y el PRO piensa en sumar a La Libertad Avanza

La disputa por la intendencia de Rosario comenzó temprano y las especulaciones y cálculos se echaron a rodar. Desde el PRO promueven incorporar a La Libertad Avanza a Unidos para mantener el Palacio de los Leones.

“En Rosario hay que intentar dialogar y tender puentes”, dijo a La Capital, Cristian Cunha, secretario de Cooperación del gobierno de Santa Fe que encabeza el radical Maximiliano Pullaro y además presidente de la Asamblea del PRO en la provincia.

“Nosotros nos juntamos con el socialismo para armar Unidos, corrimos las diferencias y nos enfocamos en las coincidencias porque había que levantar a Rosario y a Santa Fe”, había dicho en Radio Rivadavia Rosario días atrás. Ahora va más allá: "Me tocó estar en los cimientos de Unidos, y ahora en Rosario también hay algo que intentar".

Unidos y LLA

El escenario revela una interna estratégica dentro de la coalición gobernante para evitar el avance de sectores progresistas en los próximos comicios. Se refirió a Juan Monteverde como “alguien de izquierda, comunista”. “Es una persona que ha avalado las usurpaciones. No le podemos dejar la lapicera porque puede pasar cualquier cosa”, expresó.

En ese marco dijo que “hay que ampliar el frente hacia La Libertad Avanza”. Cunha, de estirpe macrista, de alguna manera es el encargado de abrir esa puerta por si hay alguna oportunidad y de paso promover sus propias aspiraciones a la intendencia.

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¿Por qué ahora? Básicamente porque hay que “empezarlo a digerir” y no impulsarlo sobre el cierre de listas que será en febrero. El término “digerir” también denota algún tipo de resistencia en la alianza Unidos, como por ejemplo el socialismo que ha marcado sus límites.

Por ahora, el intendente Pablo Javkin ha mostrado cautela frente a este posible pacto electoral. “No, no creo que representemos lo mismo”, afirmó, y sostuvo que la política actual está en un cambio y “ya no se resuelve con la alquimia de la política como los acuerdos” electorales.

“Intendente, quédese tranquilo: nadie le ofreció una alianza. No hacemos alianzas con socialistas que gobiernan la ciudad hace 30 años”, le contestó el concejal libertario Juan Pedro Aleart, uno de los que suenan de candidato. Lo particular es que engloba todo en “socialistas”. Eso le da margen.

La propuesta enfrenta obstáculos significativos debido a la resistencia de los dirigentes libertarios, al menos por ahora. Sin embargo trascendió la posibilidad de que no haya ninguna alianza pero presenten candidatos de bajo vuelo para permitir indirectamente mejorar la performance de Unidos.

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