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"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

El apoderado legal de La Libertad Avanza (LLA) defendió al gobierno de Milei por el Monumento: "Decir que de Nación no vuelve nada es de una gran mezquindad"

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

19 de junio 2026 · 06:10hs
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El apoderado legal de La Libertad Avanza (LLA) Marcos Peyrano defendió la gestión del presidente Javier Milei en las obras del Monumento.

El apoderado legal de La Libertad Avanza (LLA) Marcos Peyrano defendió la gestión del presidente Javier Milei en las obras del Monumento.

Mientras comenzó la recta final de cara al acto del 20 de Junio, las huestes libertarias empezaron a subrayar la participación que tuvo el gobierno nacional en la refacción del Monumento a la Bandera."Hay un mensaje de que la provincia se ha apropiado de una obra, cuando ha colaborado a que se termine para el Día de la Bandera, decir que de Nación no vuelve nada es de una gran mezquindad", marcó el apoderado legal de La Libertad Avanza (LLA) Marcos Peyrano."Lo que había quedado pendiente y terminó el gobierno santafesino rondaba el 15 por ciento del proyecto", afirmó el dirigente provincial para rematar: "Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores".

Este sábado será una jornada propicia para analizar miradas, leer gestos y destacar presencias al pie del Monumento. El presidente Javier Milei estará presente por segunda vez en su mandato, pero también confirmó su asistencia la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien está públicamente enemistado. Es más, Nación excluyó del listado de protocolo a la presidenta del Senado de la Nación, pero fue la provincia la que finalmente le envió este jueves la invitación formal a que participe de los actos por el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano.

>>Leer más: Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Además, la fecha patria llega en medio de la tormenta política en la Casa Rosada. Se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien deberá dar explicaciones en la cámara alta de la Nación el próximo 2 de Julio, también pueda ser parte de la comitiva oficial. Asimismo, llegará la secretaria de la presidencia, Karina Milei, la senadora Patricia Bullrich, y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros.

Otro debate

Ahora, y con la inauguración y corte de cintas del miércoles pasado por parte del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, se encendió otra polémica por la "paternidad" de las obras de refacción en el Monumento.

"Con suerte quedaba por terminar el 15 por ciento, y por eso el gobierno santafesino lo hizo tan rápido, para que esté listo este 20 de Junio. Insisto, no restaba más que este porcentaje menor", marcó la cancha Peyrano luego del acto inaugural en la que la Casa Gris posteó a través de las redes de los funcionarios la finalización del proyecto "a la santafesina", y "Monumento recuperado".

Las idas y vueltas en la última década en torno al embellecimiento y restauración del emblema rosarino fueron el tema de debate entre diversos sectores. La recuperación comenzó con un anuncio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, atravesó reformulaciones durante la gestión de Mauricio Macri, volvió a zona de promesas en la etapa de Alberto Fernández y terminó con la voluntad de ejecutar la iniciativa en la actual presidencia de Milei, pero en la que el desfinanciamiento la frenó en dos ocasiones.

>>Leer más: Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

"Solo en dos años de Milei se avanzó más que en los ocho años anteriores", subrayó Peyrano, para adjudicarle el parate en el envío de fondos que había comenzado en octubre pasado "al shock tremendo que sufrió la Argentina por el que estuvo a punto de explotar económicamente con el impulso de sectores empresarios y de la política".

Tras remarcar que le resulta "saludable" que la provincia se haya ofrecido a culminar las tareas, el diputado provincial libertario remarcó que el Monumento "es de todos los argentinos, ni de Nación, ni de provincia, ni de municipio". Y defendió al gobierno nacional con el Plan Bandera. "Que Rosario tenga las zonas calientes controladas por fuerzas federales y que no haya detonado y que siga aportando también es un esfuerzo del gobierno nacional. Decir que de Nación no vuelve nada, y que las obras son de alguien es de una gran mezquindad. Espero que esto no se replique en el acto del sábado", apuntó Peyrano.

El referente libertario fue más allá al considerar que "la apropiación del Monumento como mensaje no es lo correcto, es una obra de todos, para que todos podamos festejar en un nuevo aniversario de la Bandera".

>>Leer más: Libertarios santafesinos blindan su sello para 2027 y toman distancia de Unidos

Mamarracho

Por último, hubo una consideración sobre la carta abierta que la concejala del PRO Anita Martínez difundió solicitando que Adorni no venga el 20 de Junio al Monumento para no opacar la fecha patria con su causa en la Justicia.

"Esperemos que se investigue, siempre hay que esperar la vía judicial. Adorni no fue ni siquiera indagado", dijo, para criticar la carta de Anita. "En sí misma es un mamarracho. Que una concejala objete que viene un jefe de gabinete de la Nación apunta más a un tema mediático y de posicionamiento de cara a las elecciones que a una cuestión real. Es muy triste que un acto patrio no esté por encima de toda chicana política", fustigó.

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